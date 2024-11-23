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  4. Леонид БУРЯК: «Не нужно сравнивать Бельгию и Албанию»
Лига наций
23 ноября 2024, 12:46 |
421
0

Леонид БУРЯК: «Не нужно сравнивать Бельгию и Албанию»

Экс-наставник сборной Украины Леонид Буряк поделился мнением о предстоящем матче плей-офф Лиги наций

23 ноября 2024, 12:46 |
421
0
Леонид БУРЯК: «Не нужно сравнивать Бельгию и Албанию»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Экс-наставник сборной Украины Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о предстоящем матче плей-офф Лиги наций сборных Украины и Бельгии:

– Недавно на Евро играли с Бельгией. Остались незакрытые вопросы по тому матчу, который завершился вничью 0:0?
– Я не могу охарактеризовать ту игру, потому что в группе тогда сложилось такое непростое положение. И по сути игра с Бельгией, честно говоря, была никакая. Было тогда видно, что футболисты опустошены.

– Настраиваясь на противостояние с Бельгией, нужно будет брать во внимание ничью с Грузией и победу над Албанией?
– Албания – это не Бельгия. И мы еще не сыграли ни одного матча, после которого мы могли бы выйти и сказать, что это была фантастика и все понравилось в этом поединке! Да, в матче с Грузией ряд футболистов достаточно сильно сыграл. И, конечно, на матчи с Бельгией надо вызывать в сборную исполнителей, которые будут играть на атаку и будут актуальными.

Жеребьевка плей-офф Лиги наций состоялась 22 ноября в Швейцарии. Соперником сборной Украины стали бельгийцы. Команды сыграют 20 и 23 марта 2025 года.

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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