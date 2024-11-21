На повышение. Партнер Ярмолюка попал в шорт-листы английских топ-клубов

Камерунский вингер «Брентфорда» Бриан Мбемо привлекает внимание «Ливерпуля» и «Ньюкасла», сообщает The Sun.

25-летний футболист проводит выдающийся сезон, который не мог остаться незамеченным топовыми клубами. На «Энфилде» в вингере видят замену Мохамеда Салаха, будущее которого до сих пор не ясно. « Ньюкасл» же уже долги период времени находится в поисках правого вингера, более того, готов помимо опредлённой суммы предложить «пчелам» Каллума Уилсона в схеме «деньги + игрок» за трансфер партнера Ярмолюка. приблизительная сумма – 50 миллионов фунтов.

«Брентфорд» же не желает терять своего лидера зимой, который смог своей впечатляющей игрой компенсировать потерю Ивана Тоуни.

В текущем сезоне Бриан Мбемо провел 13 матчей, забил 8 голов и отдал 1 ассист.

Защитник «Брентфорда» может перейти в «Манчестер Сити».