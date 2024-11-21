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Англия
21 ноября 2024, 12:35 | Обновлено 21 ноября 2024, 12:36
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0

На повышение. Партнер Ярмолюка попал в шорт-листы английских топ-клубов

«Ньюкасл» и «Ливерпуль» заинтересованы подписании Бриана Мбемо

21 ноября 2024, 12:35 | Обновлено 21 ноября 2024, 12:36
45
0
На повышение. Партнер Ярмолюка попал в шорт-листы английских топ-клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Бриан Мбемо

Камерунский вингер «Брентфорда» Бриан Мбемо привлекает внимание «Ливерпуля» и «Ньюкасла», сообщает The Sun.

25-летний футболист проводит выдающийся сезон, который не мог остаться незамеченным топовыми клубами. На «Энфилде» в вингере видят замену Мохамеда Салаха, будущее которого до сих пор не ясно. « Ньюкасл» же уже долги период времени находится в поисках правого вингера, более того, готов помимо опредлённой суммы предложить «пчелам» Каллума Уилсона в схеме «деньги + игрок» за трансфер партнера Ярмолюка. приблизительная сумма – 50 миллионов фунтов.

«Брентфорд» же не желает терять своего лидера зимой, который смог своей впечатляющей игрой компенсировать потерю Ивана Тоуни.

В текущем сезоне Бриан Мбемо провел 13 матчей, забил 8 голов и отдал 1 ассист.

Защитник «Брентфорда» может перейти в «Манчестер Сити».

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Бриан Мбемо Брентфорд Ливерпуль Ньюкасл Егор Ярмолюк трансферы АПЛ трансферы Каллум Уилсон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах
Данііл Киріяка Источник: The Sun
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