Возвращение домой. Звезда Байера может вернуться в Манчестер Сити
Джереми Фримпонг может вернуться к «горожанам»
Воспитанник «Манчестер Сити» Джереми Фримпонг может вернуться в Англию, сообщает Football Insider.
В клубе ищут долгосрочную замену уже не молодеющему Кайлу Уокеру и возвращение игрока, который провел в системе «горожан» 9 лет, а теперь блистает в одной из лучших команд мира, привлекает чемпионов Англии.
Еще одним вариантом для «горожан» является 22-летний защитник «Брентфорда» Зепп ван дер Берг, но приоритетным для «Манчестер Сити» очевидно является фуллбэк чемпиона Германии.
В текущем сезоне Фримпонг провел 16 матчей на клубном уровне, отметился 1 голом и 3 ассистами.
«Вест Хэм» может подписать таланта «Манчестер Сити».
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