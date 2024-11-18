Возвращение домой. Звезда Байера может вернуться в Манчестер Сити

Воспитанник «Манчестер Сити» Джереми Фримпонг может вернуться в Англию, сообщает Football Insider.

В клубе ищут долгосрочную замену уже не молодеющему Кайлу Уокеру и возвращение игрока, который провел в системе «горожан» 9 лет, а теперь блистает в одной из лучших команд мира, привлекает чемпионов Англии.

Еще одним вариантом для «горожан» является 22-летний защитник «Брентфорда» Зепп ван дер Берг, но приоритетным для «Манчестер Сити» очевидно является фуллбэк чемпиона Германии.

В текущем сезоне Фримпонг провел 16 матчей на клубном уровне, отметился 1 голом и 3 ассистами.

«Вест Хэм» может подписать таланта «Манчестер Сити».