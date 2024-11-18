Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Возвращение домой. Звезда Байера может вернуться в Манчестер Сити
Англия
18 ноября 2024, 12:06 |
408
0

Возвращение домой. Звезда Байера может вернуться в Манчестер Сити

Джереми Фримпонг может вернуться к «горожанам»

18 ноября 2024, 12:06 |
408
0
Возвращение домой. Звезда Байера может вернуться в Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Джереми Фримпонг

Воспитанник «Манчестер Сити» Джереми Фримпонг может вернуться в Англию, сообщает Football Insider.

В клубе ищут долгосрочную замену уже не молодеющему Кайлу Уокеру и возвращение игрока, который провел в системе «горожан» 9 лет, а теперь блистает в одной из лучших команд мира, привлекает чемпионов Англии.

Еще одним вариантом для «горожан» является 22-летний защитник «Брентфорда» Зепп ван дер Берг, но приоритетным для «Манчестер Сити» очевидно является фуллбэк чемпиона Германии.

В текущем сезоне Фримпонг провел 16 матчей на клубном уровне, отметился 1 голом и 3 ассистами.

«Вест Хэм» может подписать таланта «Манчестер Сити».

По теме:
Следом за Аморимом? Талант Спортинга может перебраться в МЮ
Второго шанса не будет. Реал несколько раз отказал своей легенде
Манчестер Юнайтед и Ливерпуль нацелились на молодого защитника Борнмута
Джереми Фримпонг Байер Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Кайл Уокер Брентфорд
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания – Швейцария. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 18 ноября 2024, 11:19 0
Испания – Швейцария. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Испания – Швейцария. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 18 ноября в 21:45 по Киеву

Известно, какую зарплату топ-клуб АПЛ готов платить Судакову
Футбол | 18 ноября 2024, 02:02 2
Известно, какую зарплату топ-клуб АПЛ готов платить Судакову
Известно, какую зарплату топ-клуб АПЛ готов платить Судакову

«Тоттенхэм» нацелился на трансфер Судакова

«Было очень важно победить». Цитаишвили – о матче против Украины
Футбол | 18.11.2024, 09:56
«Было очень важно победить». Цитаишвили – о матче против Украины
«Было очень важно победить». Цитаишвили – о матче против Украины
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Футбол | 18.11.2024, 08:51
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Футбол | 18.11.2024, 07:48
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
17.11.2024, 10:07 10
Футбол
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
16.11.2024, 08:57 1
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
16.11.2024, 10:42
Бокс
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
17.11.2024, 14:34 144
Футбол
ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
17.11.2024, 09:41 3
Бокс
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
17.11.2024, 09:11
Бокс
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
16.11.2024, 20:57 353
Футбол
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
17.11.2024, 06:23 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем