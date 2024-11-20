Лига наций20 ноября 2024, 13:00 | Обновлено 20 ноября 2024, 13:11
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Словакия – Эстония – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6–го тура Лиги наций
20 ноября 2024, 13:00 | Обновлено 20 ноября 2024, 13:11
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0
19 ноября в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций 2024/25 состоялся матч между сборными Словакии и Эстонии.
Встреча завершилась победой Словакии с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забил Стрелец. Матч прошёл на стадионе «Антона Малатинского» в Трнаве.
Словакия занимает 2–е место в группе и поборется в стыковых матчах за участие в дивизионе B. Эстония на 3–м месте, остаётся в дивизионе C.
Лига наций 2024/25. Дивизион C
Группа 1. 6-й тур. 19 ноября
Словакия – Эстония – 1:0
Гол: Стрелец, 72
Видеообзор матча:
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Стрелец (Словакия).
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