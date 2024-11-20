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Лига наций УЕФА. Лига C
Словакия
19.11.2024 21:45 – FT 1 : 0
Эстония
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Лига наций
20 ноября 2024, 13:00 | Обновлено 20 ноября 2024, 13:11
72
0

Словакия – Эстония – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6–го тура Лиги наций

20 ноября 2024, 13:00 | Обновлено 20 ноября 2024, 13:11
72
0
Словакия – Эстония – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций 2024/25 состоялся матч между сборными Словакии и Эстонии.

Встреча завершилась победой Словакии с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забил Стрелец. Матч прошёл на стадионе «Антона Малатинского» в Трнаве.

Словакия занимает 2–е место в группе и поборется в стыковых матчах за участие в дивизионе B. Эстония на 3–м месте, остаётся в дивизионе C.

Лига наций 2024/25. Дивизион C

Группа 1. 6-й тур. 19 ноября

Словакия – Эстония – 1:0

Гол: Стрелец, 72

Видеообзор матча:

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Стрелец (Словакия).
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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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