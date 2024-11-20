19 ноября в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций 2024/25 состоялся матч между сборными Словакии и Эстонии.

Встреча завершилась победой Словакии с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забил Стрелец. Матч прошёл на стадионе «Антона Малатинского» в Трнаве.

Словакия занимает 2–е место в группе и поборется в стыковых матчах за участие в дивизионе B. Эстония на 3–м месте, остаётся в дивизионе C.

Лига наций 2024/25. Дивизион C

Группа 1. 6-й тур. 19 ноября

Словакия – Эстония – 1:0

Гол: Стрелец, 72

Видеообзор матча: