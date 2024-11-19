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Лига наций УЕФА. Лига C
Косово
18.11.2024 21:45 – FT 1 : 0
Литва
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Лига наций
19 ноября 2024, 03:39 | Обновлено 19 ноября 2024, 03:59
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0

Косово – Литва – 1:0. Игрок ЛНЗ Яшари забил и удален. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций

19 ноября 2024, 03:39 | Обновлено 19 ноября 2024, 03:59
60
0
Косово – Литва – 1:0. Игрок ЛНЗ Яшари забил и удален. Видео гола и обзор
УЕФА

Вечером 18 ноября состоялись поединки 6-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мухаррем Яшари, игрок ЛНЗ, забил единственный гол в матче на 5-й минуте и принес победу для Косова в матче с Литвой (1:0).

На 45+1 минуте Яшари получил красную карточку.

Турнирное положение: Румыния (15 очков), Косово (12), Кипр (6), Литва (0).

В 5-м туре матч Румынии и Косова был прерван из-за поведения зрителей на 90+ мин при счете 0:0, судьбу матча определит УЕФА. Если хозяевам поля не будет засчитано техническое поражение, то команда Румынии повысится в классе.

🏆 Лига наций. 6-й тур, 18 ноября

21:45. Косово – Литва – 1:0

Голы: Яшари, 5

События матча

45’ +1
Мухаррем Яшари (Косово) получает красную карточку.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Мухаррем Яшари (Косово).
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сборная Литвы по футболу Лига наций сборная Косова по футболу видео голов и обзор ЛНЗ Черкассы Мухаррем Яшари
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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