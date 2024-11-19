Косово – Литва – 1:0. Игрок ЛНЗ Яшари забил и удален. Видео гола и обзор
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Вечером 18 ноября состоялись поединки 6-го тура Лиги наций.
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Мухаррем Яшари, игрок ЛНЗ, забил единственный гол в матче на 5-й минуте и принес победу для Косова в матче с Литвой (1:0).
На 45+1 минуте Яшари получил красную карточку.
Турнирное положение: Румыния (15 очков), Косово (12), Кипр (6), Литва (0).
В 5-м туре матч Румынии и Косова был прерван из-за поведения зрителей на 90+ мин при счете 0:0, судьбу матча определит УЕФА. Если хозяевам поля не будет засчитано техническое поражение, то команда Румынии повысится в классе.
🏆 Лига наций. 6-й тур, 18 ноября
21:45. Косово – Литва – 1:0
Голы: Яшари, 5
События матча
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