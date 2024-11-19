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Лига наций
19 ноября 2024, 00:42 | Обновлено 19 ноября 2024, 01:58
73
0

«Второй тайм был лучше первого». Экс-легионер УПЛ – о сборной Грузии

Нияз Брунджадзе высказался о грузинской сборной в матче против сборной Украины

19 ноября 2024, 00:42 | Обновлено 19 ноября 2024, 01:58
73
0
«Второй тайм был лучше первого». Экс-легионер УПЛ – о сборной Грузии
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-легионер Украинской Премьер-лиги Нияз Брунджадзе высказался об игроках сборной Грузии в матче 5-го тура Лиги наций против сборной Украины:

«Начну с первого тайма. Взять хотя бы Кочорашвили. Вроде бы опытный футболист играет в Испании, однако из-за его ошибки возникла проблема... Погода мокрая, мяч скользкий... Выбивай его «щечкой» – куда же ты его подъемом выбиваешь?

А вот второй тайм был лучше первого. Из грузинских футболистов хотел бы сказать о 19-м номере – Шенгелии. Это ошибка сборной. У меня есть собственное видение футбола, как и те, кто оценивал мою игру во время выступлений в Украине: кому-то я нравился, а кому-то нет. Бывает такое. Так вот, когда у человека дрожат ноги во время приема мяча или передачи, то его не нужно ставить в состав. Шенгелия – не футболист для сборной. И как он на Кипре играет, я не знаю. А вот Цитаишвили вышел – и совсем другой футбол пошел с левого фланга».

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сборная Грузии по футболу сборная Украины по футболу Грузия - Украина Лига наций Георгий Цитаишвили
Іван Распутін
Іван Распутін Источник
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