Нияз БРУНДЖАДЗЕ: «Игрокам сборной Украины в Батуми не хватало полшага»

В украинском футболе играло немало грузинских легионеров. Одного из них, Нияз Брунджадзе, можно считать рекордсменом по количеству лет, проведенных в Украине. Он выступал в ней начиная с первой половины 80-х и до конца 90-х, защищая цвета семи клубов - в частности, играл за дубль одесского «Черноморца», а затем за николаевский «Судостроитель»/«Эвис»/«Николаев», шепетовский «Темп» и александрийскую «Полиграфтехнику». Сейчас 60-летний Брунджадзе живет в Грузии, где не порывает с любимой игрой – играет в мини-футбол и посещает футбольные матчи в родном Батуме. В субботу он был одним из наблюдавших за поединком Лиги наций Грузия – Украина на «Батуми Арене».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua специалист поделился впечатлениями об игре и оценил шансы грузин и украинцев в последнем туре группового раунда Лиги наций.

– Всегда с удовольствием вспоминаю Украину, где прожил 18 лет, – сказал он. – С ней связана не только футбольная карьера, в ней родилась моя дочь. Понятно, что я никак не мог пропустить субботний матч, ведь между собой играли национальные команды двух дорогих мне стран. В Батуми хоть и лил дождь, но я был на стадионе.

– Сборная Украины вас чем-то поразила?

– Конечно. Несколько человек в ее составе мне очень понравились. В первую очередь, Судаков. Это универсальный футболист. Одно дело, когда смотришь игру того или иного игрока по телевизору, а совсем другое – с трибуны стадиона. Иногда в телетрансляцию не попадает движение футболиста, поэтому было интересно следить за действиями Судакова вживую. Его игра сразу бросается в глаза. Он выделяется среди других особыми движениями – словом, молодец. Понравились мне еще 22-й и 13-й номера (Матвиенко и Забарный – прим. ред.), которые хорошо играли в защите. Приятно поразили и замены в составе украинской сборной. Ребята, вышедшие на поле в заключительной части матча – они молодцы. Это, прежде всего, касается 14-го и 19-го номеров (Назаренко и Гуцуляк – ред.). Во многом благодаря им команда прибавила в игре. Атаки Украины были так быстры, что у ворот сборной Грузии возникала опасность. А вот Мудрик, откровенно говоря, в этой встрече вообще не смог сыграть в присущем ему ключе.

– А что скажете об игре ваших соотечественников?

– Начну с первого тайма. Взять хотя бы Хочорашвили. Вроде бы опытный футболист, играет в Испании, однако из-за его ошибки возникла проблема... Погода мокрая, мяч скользкий... Выбивай его «щечкой» - куда ты его подъемом выбиваешь? А вот второй тайм был лучше первого. Из грузинских футболистов хотел бы сказать о 19-м номере – Шенгелии. Это ошибка сборной. У меня есть собственное видение футбола, как и те, кто оценивал мою игру во время выступлений в Украине: кому-то я нравился, а кому-то нет. Бывает такое. Так вот, когда у человека дрожат ноги во время приема мяча или передачи, то его не нужно ставить в состав. Шенгелия – не футболист для сборной. И как он на Кипре играет, я не знаю. А вот Цитаишвили вышел – и совсем другой футбол ушел с левого фланга.

– Сборной Украины нередко приходилось испытывать проблемы на подступах к воротам грузинской команды, натыкаясь на плотные оборонительные редуты.

– Кто мне понравился в составе Грузии, так это ее капитан Кашия. Вы сами видели: он ничего не дал Довбику поделать. Когда украинский нападающий оказывался с мячом, он вынужден отпасовывать его назад, да и с «высокими» мячами у него не ладилось. Может Довбик не хотел играть – даже не знаю. Этого футболиста вроде бы хорошо знаю, ведь он запомнился своей назойливостью в игре за испанскую «Жирону». В субботнем поединке он был совсем иным, чем когда играл в Ла Лиге.

– Многие считают, что нынешняя сборная Грузии с Хвичей Кварацхелия и без него, это две разные команды. Разделяете это мнение?

– Кварацхелия, безусловно, хороший футболист. Однако когда человек делает одно и то же в течение длительного времени, его уже раскусили. Все уже хорошо знают, что, получая мяч на левом фланге, он ускоряется и на коротких рывках, обегая одного за другим игроков команды-соперницы, смещается вдоль линии штрафной и наносит удар.

– Какими вы видите шансы как для Грузии, так и для Украины в последнем туре нынешней Лиги наций, где грузины будут встречаться с Чехией, а украинцы – с Албанией?

– Если судить по батумскому матчу двухдневной давности, то думаю, что у сборной Грузии шансов у Чехии не будет. Считаю, что грузины свой шанс упустили, набрав лишь одно очко в двух последних домашних поединках. Чехи сейчас занимают первую строчку в группе, имея 8 очков, и многое в итоговом распределении мест зависит от матча Албания – Украина. По всей вероятности, Грузия может оказаться на третьей позиции. Что касается Украины, могу сказать так: если команда Сергея Реброва будет играть так, как у Батуми, то она у албанцев выиграет. В поединке с грузинами украинской команде каждый раз не хватало какой-то толики. Следовало ей создать обострение, как неожиданно происходила неожиданная потеря мяча. Когда-то мне Евгений Кучеревский, у которого я играл в Николаеве, говорил: «Опереди соперника всего на полшага – и будешь иметь выгоду!». Вот как раз этих полшага сборной Украины в Батуми и не хватало. Поэтому повторюсь: в заключительной игре с Албанией предпочитаю Украину. Футбол албанцев я не понимаю.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины провела тренировку перед решающей игрой с Албанией в Тиране.