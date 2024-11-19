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  4. Нияз БРУНДЖАДЗЕ: «Было интересно следить за действиями Судакова вживую»
Лига наций
19 ноября 2024, 00:24 | Обновлено 19 ноября 2024, 00:43
134
0

Нияз БРУНДЖАДЗЕ: «Было интересно следить за действиями Судакова вживую»

Экс-игрок УПЛ высказался о сборной Украины в матче с Грузией

19 ноября 2024, 00:24 | Обновлено 19 ноября 2024, 00:43
134
0
Нияз БРУНДЖАДЗЕ: «Было интересно следить за действиями Судакова вживую»
Нияз Брунджадзе

Грузинский экс-легионер Украинской Премьер-лиги Нияз Брунджадзе высказался о сборной Украины в матче 5-го тура Лиги наций против сборной Грузии:

«Несколько человек в составе мне очень понравились. В первую очередь, Судаков. Это универсальный футболист. Одно дело, когда смотришь игру того или иного игрока по телевизору, а совсем другое – с трибуны стадиона. Иногда в телетрансляцию не попадает движение футболиста, поэтому было интересно следить за действиями Судакова вживую. Его игра сразу бросается в глаза. Он выделяется среди других особыми движениями – словом, молодец.

Понравились мне еще 22-й и 13-й номера (Матвиенко и Забарный – прим. ред.), которые хорошо играли в защите. Приятно поразили и замены в составе украинской сборной. Ребята, вышедшие на поле в заключительной части матча – они молодцы. Это, прежде всего, касается 14-го и 19-го номеров (Назаренко и Гуцуляк – ред.). Во многом благодаря им команда прибавила в игре.

Атаки Украины были так быстры, что у ворот сборной Грузии возникала опасность. А вот Мудрик, откровенно говоря, в этой встрече вообще не смог сыграть в присущем ему ключе».

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Іван Распутін
Іван Распутін Источник
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