Англия18 ноября 2024, 15:56 |
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Лондонский гранд планирует увеличить вместимость своего стадиона до рекорда
«Арсенал» планирует расширить стадион до 80 тысяч мест
18 ноября 2024, 15:56 |
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Лондонский «Арсенал» планирует расширить вместимость «Эмирейтс» до 80 тысяч мест, сообщает The Sun.
Это сделает стадион команды Зинченко самым большим в АПЛ. «Арсенал» переехал на свой нынешний стадион 18 лет назад.
Текущая вместимость «Эмирейтс» – 60.704 человек. Третий по вместимости после стадиона «Тоттенхэма», который вмещает 62 тысяч человек и «Олд Траффорд» с сумасшедшим показателем в 75 тысяч человек вместительности.
«Арсенал» интересуется вингером Вест Хэма».
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Комментарии 2
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Це зробить стадіон команди Зінченка найбільшим в АПТ? Коли це Зінченко купив Арсенал?
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