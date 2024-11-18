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Англия
18 ноября 2024, 15:56 |
450
2

Лондонский гранд планирует увеличить вместимость своего стадиона до рекорда

«Арсенал» планирует расширить стадион до 80 тысяч мест

18 ноября 2024, 15:56 |
450
2
Лондонский гранд планирует увеличить вместимость своего стадиона до рекорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмирейтс

Лондонский «Арсенал» планирует расширить вместимость «Эмирейтс» до 80 тысяч мест, сообщает The Sun.

Это сделает стадион команды Зинченко самым большим в АПЛ. «Арсенал» переехал на свой нынешний стадион 18 лет назад.

Текущая вместимость «Эмирейтс» – 60.704 человек. Третий по вместимости после стадиона «Тоттенхэма», который вмещает 62 тысяч человек и «Олд Траффорд» с сумасшедшим показателем в 75 тысяч человек вместительности.

«Арсенал» интересуется вингером Вест Хэма».

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: The Sun
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Комментарии 2
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taras_sidyi
Це зробить стадіон команди Зінченка найбільшим в АПТ? Коли це Зінченко купив Арсенал?
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