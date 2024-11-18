Лондонский гранд планирует увеличить вместимость своего стадиона до рекорда

Лондонский «Арсенал» планирует расширить вместимость «Эмирейтс» до 80 тысяч мест, сообщает The Sun.

Это сделает стадион команды Зинченко самым большим в АПЛ. «Арсенал» переехал на свой нынешний стадион 18 лет назад.

Текущая вместимость «Эмирейтс» – 60.704 человек. Третий по вместимости после стадиона «Тоттенхэма», который вмещает 62 тысяч человек и «Олд Траффорд» с сумасшедшим показателем в 75 тысяч человек вместительности.

«Арсенал» интересуется вингером Вест Хэма».