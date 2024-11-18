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  4. Цинциннати может согласовать с Шахтером продление аренды Келси
Украина. Премьер лига
18 ноября 2024, 14:34 |
240
0

Цинциннати может согласовать с Шахтером продление аренды Келси

Выкупить венесуэльского форварда у американского клуба пока не получается

18 ноября 2024, 14:34 |
240
0
Цинциннати может согласовать с Шахтером продление аренды Келси
twitter.com/fccincinnati. Кевин Келси

Столкнувшись со сложностями в процессе оформления выкупа арендованного у «Шахтера» венесуэльского форварда Кевина Келси, но желая сохранить футболиста в составе и на следующий сезон, клуб североамериканской MLS «Цинциннати» рассматривает различные варианты.

По информации журналиста Кристиана Мораеса, в настоящий момент «Цинциннати» собирается начать переговоры с «Шахтером» относительно поиска возможностей сохранения Келси, так как выкупить футболиста не имеет возможности из-за высокой суммы в договоре – порядка 5 миллионов долларов.

Не исключается, что американскому клубу удастся договориться об уменьшении цены на Келси, либо же продлить аренду венесуэльца, хотя это и будет крайне непросто.

В MLS-2024 Келси провел 25 поединков, преимущественно выходя на замену, и отличился 6 голами.

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Кевин Келси Цинциннати (MLS) Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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