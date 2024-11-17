Стало известно, сколько Дидык может пропустить из-за травмы
Капитан «Руха» занимается по индивидуальной программе
Как стало известно Sport.ua, стоппер «Руха» Роман Дидык во время тренировочного сбора молодежной сборной Украины в Португалии травмировал бедро и вынужден был вернуться в расположение команды.
По имеющейся информации, пока Роман Дидык занимается по индивидуальной программе и клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы он вернулся в строй к календарному поединку чемпионата УПЛ с «Левым Берегом», который состоится 24 ноября на «Арене-Львов».
В текущем сезоне Роман Дидык провел в УПЛ 11 матчей.
Ранее мы сообщали, что появилось видео, как молодежная сборная Украины U-21 провела спарринг со сборной Португалии, готовясь к финальному турниру Евро-2025.
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