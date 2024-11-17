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Сборная УКРАИНЫ
17 ноября 2024, 21:32 | Обновлено 17 ноября 2024, 22:35
970
1

Стало известно, сколько Дидык может пропустить из-за травмы

Капитан «Руха» занимается по индивидуальной программе

17 ноября 2024, 21:32 | Обновлено 17 ноября 2024, 22:35
970
1
Стало известно, сколько Дидык может пропустить из-за травмы
ФК Рух. Роман Дидык

Как стало известно Sport.ua, стоппер «Руха» Роман Дидык во время тренировочного сбора молодежной сборной Украины в Португалии травмировал бедро и вынужден был вернуться в расположение команды.

По имеющейся информации, пока Роман Дидык занимается по индивидуальной программе и клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы он вернулся в строй к календарному поединку чемпионата УПЛ с «Левым Берегом», который состоится 24 ноября на «Арене-Львов».

В текущем сезоне Роман Дидык провел в УПЛ 11 матчей.

Ранее мы сообщали, что появилось видео, как молодежная сборная Украины U-21 провела спарринг со сборной Португалии, готовясь к финальному турниру Евро-2025.

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инсайд Рух Львов сборная Украины по футболу U-21 травма травма бедра Роман Дидык
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Gargantua81
Рух последний год берет физикой, активным прессингом. и вот результат. Травмы посыпались.
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