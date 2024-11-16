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  4. Анатолий ТРУБИН: «У Грузии не было слишком много опасных моментов»
Лига наций
16 ноября 2024, 23:15 |
264
1

Анатолий ТРУБИН: «У Грузии не было слишком много опасных моментов»

Голкипер сборной Украины высказался после поражения сборной Грузии

16 ноября 2024, 23:15 |
264
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Анатолий ТРУБИН: «У Грузии не было слишком много опасных моментов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

16 ноября состоялся матч 5 тура первой группы дивизиона В между сборными Грузии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра прошла на стадионе «Аджарабет Арена» в Батуми. Матч завершился со счетом 1:1.

После окончания матча вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал поражение:

«К сожалению, сегодня играли больше без мяча. У Грузии не было слишком много опасных моментов, но мы не смогли найти свою игру именно в атаке.

Поддержку домашней команды чувствовали, однако были готовы и не считались с давлением трибун. Конечно, было слышно, но не было такого, что это мешало. Все понимали из матчей на Евро и тех, которые мы смотрели, что все будут их поддерживать – к этому были готовы.

Всегда трибуны гонят, когда играешь дома, тем более люди действительно болеют за свою команду. Конечно, еще когда они пропустили быстрый мяч, трибуны их поддерживали бы и гнали вперед. Но не считаю, что это был некий ключевой фактор».

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Анатолий Трубин сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Грузия - Украина Лига наций
Іван Распутін Источник: Суспильне Спорт
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MIRRA
...ага, лобре що в еасс безліч було... дякуйте захиснику за автогол, зірки-профі!
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