Анатолий ТРУБИН: «У Грузии не было слишком много опасных моментов»

16 ноября состоялся матч 5 тура первой группы дивизиона В между сборными Грузии и Украины.

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Игра прошла на стадионе «Аджарабет Арена» в Батуми. Матч завершился со счетом 1:1.

После окончания матча вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал поражение:

«К сожалению, сегодня играли больше без мяча. У Грузии не было слишком много опасных моментов, но мы не смогли найти свою игру именно в атаке.

Поддержку домашней команды чувствовали, однако были готовы и не считались с давлением трибун. Конечно, было слышно, но не было такого, что это мешало. Все понимали из матчей на Евро и тех, которые мы смотрели, что все будут их поддерживать – к этому были готовы.

Всегда трибуны гонят, когда играешь дома, тем более люди действительно болеют за свою команду. Конечно, еще когда они пропустили быстрый мяч, трибуны их поддерживали бы и гнали вперед. Но не считаю, что это был некий ключевой фактор».