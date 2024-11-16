15.11.2024 21:45 – FT 0 : 1
Лига наций16 ноября 2024, 03:17 | Обновлено 16 ноября 2024, 04:03
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Люксембург – Болгария – 0:1. Краев принес победу. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
16 ноября 2024, 03:17 | Обновлено 16 ноября 2024, 04:03
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Вечером 15 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.
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Сборная Болгарии на выезде переиграла команду Люксембурга (1:0).
Единственный в матче гол забил Андриан Краев на 23-й минуте.
⚽️ Лига наций C. 5-й тур, 15 ноября
21:45. Люксембург – Болгария – 0:1
Гол: Андриан Краев, 23
Видео гола и обзор матча
События матча
23’
ГОЛ ! Мяч забил Андриан Краев (Болгария).
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