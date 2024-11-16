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  4. Люксембург – Болгария – 0:1. Краев принес победу. Видео гола и обзор
Лига наций УЕФА. Лига C
Люксембург
15.11.2024 21:45 – FT 0 : 1
Болгария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
16 ноября 2024, 03:17 | Обновлено 16 ноября 2024, 04:03
11
0

Люксембург – Болгария – 0:1. Краев принес победу. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

16 ноября 2024, 03:17 | Обновлено 16 ноября 2024, 04:03
11
0
Люксембург – Болгария – 0:1. Краев принес победу. Видео гола и обзор
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Вечером 15 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Болгарии на выезде переиграла команду Люксембурга (1:0).

Единственный в матче гол забил Андриан Краев на 23-й минуте.

⚽️ Лига наций C. 5-й тур, 15 ноября

21:45. Люксембург – Болгария – 0:1

Гол: Андриан Краев, 23

Видео гола и обзор матча

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Андриан Краев (Болгария).
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Лига наций сборная Люксембурга по футболу видео голов и обзор сборная Болгарии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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