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  4. Свитолина рассказала, где планирует начать сезон 2025 года
WTA
15 ноября 2024, 16:18 |
596
1

Свитолина рассказала, где планирует начать сезон 2025 года

Элина стала гостей подкаста экс-первой ракетки мира Энди Роддика

15 ноября 2024, 16:18 |
596
1
Свитолина рассказала, где планирует начать сезон 2025 года

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина стала гостей подкаста экс-первой ракетки мира Энди Роддика, на котором рассказала, где планирует начать сезон 2025 года, а также прокомментировал предстоящее противостояние сборной Украины против Австрии в КБДК:

«Я была в Европе, но через приехала в Даллас, где присоединилась к сборной Украины. К сожалению, на этот раз я не смогу сыграть, потому что 1,5 месяца назад у меня была операция. Чувствовать боль в течение целого года – это была не идеальная ситуация.

Без хирургического вмешательства, даже если бы я была обычным человеком и речь бы шла просто о том, чтобы побегать с дочкой, мне бы было очень больно. Поэтому после всех обсуждений, обследований и мыслей я решила пойти на операцию. Сейчас я в процессе реабилитации, надеюсь, что я смогу начать свой сезон в Австралии. Жду с нетерпением своего возвращения на корт.

Поэтому в Мак-Кинни я буду только в качестве поддержки наших девушек. Надеюсь, что мы сможем выиграть этот матч и выйти дальше, сможем побороться в квалификации, потому что я считаю, что у нас действительно хорошая команда. Да, я надеюсь, что у нас будет этот шанс.

Я призываю всех, прийти и поддержать нашу сборную. Это будет очень тяжелая матчевая встреча и, я надеюсь, зрители будут за нас болеть. Когда есть поддержка на трибунах, это мотивирует игроков быть лучшей версией себя», – сказала Элина Свитолина.

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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