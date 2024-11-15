Свитолина рассказала, где планирует начать сезон 2025 года

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина стала гостей подкаста экс-первой ракетки мира Энди Роддика, на котором рассказала, где планирует начать сезон 2025 года, а также прокомментировал предстоящее противостояние сборной Украины против Австрии в КБДК:

«Я была в Европе, но через приехала в Даллас, где присоединилась к сборной Украины. К сожалению, на этот раз я не смогу сыграть, потому что 1,5 месяца назад у меня была операция. Чувствовать боль в течение целого года – это была не идеальная ситуация.

Без хирургического вмешательства, даже если бы я была обычным человеком и речь бы шла просто о том, чтобы побегать с дочкой, мне бы было очень больно. Поэтому после всех обсуждений, обследований и мыслей я решила пойти на операцию. Сейчас я в процессе реабилитации, надеюсь, что я смогу начать свой сезон в Австралии. Жду с нетерпением своего возвращения на корт.

Поэтому в Мак-Кинни я буду только в качестве поддержки наших девушек. Надеюсь, что мы сможем выиграть этот матч и выйти дальше, сможем побороться в квалификации, потому что я считаю, что у нас действительно хорошая команда. Да, я надеюсь, что у нас будет этот шанс.

Я призываю всех, прийти и поддержать нашу сборную. Это будет очень тяжелая матчевая встреча и, я надеюсь, зрители будут за нас болеть. Когда есть поддержка на трибунах, это мотивирует игроков быть лучшей версией себя», – сказала Элина Свитолина.