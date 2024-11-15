ФОТО. Свитолина прилетела. Украинские красотки – на официальном ужине в США
16–17 ноября сборная Украины проведет матч КБДК против команды Австрии
16–17 ноября женская сборная Украины по теннису проведет матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.
Противостояние пройдет на хардовых кортах McKinney в Далласе, штат Техас. Организацией «домашнего» для Украины матча занимается Фонд Элины Свитолиной.
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14 ноября украинки посетили традиционный официальный ужин с участием представителей обеих команд, а также представителей делегации КБДК. К команде присоединилась и Свитолина, которая прилетала в качестве поддержки.
Также сине-желтые провели очередную тренировку на кортах, на которых и состоится противостояние. В пятницу в Техасе пройдет жеребьевка предстоящего поединка.
ФОТО. Свитолина прилетела. Украинские красотки – на официальном ужине в США
ФОТО. Тренировка сборной Украины
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