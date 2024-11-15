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  4. ФОТО. Свитолина прилетела. Украинские красотки – на официальном ужине в США
ITF
15 ноября 2024, 15:57 | Обновлено 15 ноября 2024, 15:59
619
0

ФОТО. Свитолина прилетела. Украинские красотки – на официальном ужине в США

16–17 ноября сборная Украины проведет матч КБДК против команды Австрии

15 ноября 2024, 15:57 | Обновлено 15 ноября 2024, 15:59
619
0
ФОТО. Свитолина прилетела. Украинские красотки – на официальном ужине в США
Instagram

16–17 ноября женская сборная Украины по теннису проведет матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.

Противостояние пройдет на хардовых кортах McKinney в Далласе, штат Техас. Организацией «домашнего» для Украины матча занимается Фонд Элины Свитолиной.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

14 ноября украинки посетили традиционный официальный ужин с участием представителей обеих команд, а также представителей делегации КБДК. К команде присоединилась и Свитолина, которая прилетала в качестве поддержки.

Также сине-желтые провели очередную тренировку на кортах, на которых и состоится противостояние. В пятницу в Техасе пройдет жеребьевка предстоящего поединка.

ФОТО. Свитолина прилетела. Украинские красотки – на официальном ужине в США

ФОТО. Тренировка сборной Украины

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фото Элина Свитолина женская сборная Украины по теннису Надежда Киченок Леся Цуренко Тамира Пашек Катарина Завацкая Украина - Австрия Анастасия Соболева Кубок Билли Джин Кинг Юлия Грабер Синья Краус женская сборная Австрии по теннису Анастасия Лопата Илья Марченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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