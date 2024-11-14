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ITF
14 ноября 2024, 15:55 |
219
0

Где смотреть онлайн матчевое противостояние КБДК Украина – Австрия

16–17 ноября украинская команда в США проведет поединок плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

14 ноября 2024, 15:55 |
219
0
Где смотреть онлайн матчевое противостояние КБДК Украина – Австрия
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16–17 ноября женская сборная Украины по теннису проведет матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.

Противостояние пройдет на хардовых кортах McKinney в Далласе, штат Техас. Организацией «домашнего» для Украины матча занимается Фонд Элины Свитолиной.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Состав сборной Украины на матч против Австрии:

  • Леся Цуренко (WTA 118)
  • Анастасия Соболева (WTA 220)
  • Катарина Завацкая (WTA 229)
  • Надежда Киченок (40-й номер парного рейтинга WTA)

Состав сборной Австрии на матч против Украины:

  • Синья Краус (WTA 209)
  • Тамира Пашек (WTA 360)
  • Тамара Костич (WTA 484)
  • Юлия Грабер (WTA 577)

Где смотреть онлайн матчевое противостояние КБДК Украина – Австрия

Видеотрансляции матчей будут доступны на ОТТ-платформе, телеканалах и YouTube-каналах Setanta Sports.

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Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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