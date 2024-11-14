16–17 ноября женская сборная Украины по теннису проведет матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.

Противостояние пройдет на хардовых кортах McKinney в Далласе, штат Техас. Организацией «домашнего» для Украины матча занимается Фонд Элины Свитолиной.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Состав сборной Украины на матч против Австрии:

Леся Цуренко (WTA 118)

Анастасия Соболева (WTA 220)

Катарина Завацкая (WTA 229)

Надежда Киченок (40-й номер парного рейтинга WTA)

Состав сборной Австрии на матч против Украины:

Синья Краус (WTA 209)

Тамира Пашек (WTA 360)

Тамара Костич (WTA 484)

Юлия Грабер (WTA 577)

Где смотреть онлайн матчевое противостояние КБДК Украина – Австрия

Видеотрансляции матчей будут доступны на ОТТ-платформе, телеканалах и YouTube-каналах Setanta Sports.