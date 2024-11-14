Где смотреть онлайн матчевое противостояние КБДК Украина – Австрия
16–17 ноября украинская команда в США проведет поединок плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
16–17 ноября женская сборная Украины по теннису проведет матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.
Противостояние пройдет на хардовых кортах McKinney в Далласе, штат Техас. Организацией «домашнего» для Украины матча занимается Фонд Элины Свитолиной.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Состав сборной Украины на матч против Австрии:
- Леся Цуренко (WTA 118)
- Анастасия Соболева (WTA 220)
- Катарина Завацкая (WTA 229)
- Надежда Киченок (40-й номер парного рейтинга WTA)
Состав сборной Австрии на матч против Украины:
- Синья Краус (WTA 209)
- Тамира Пашек (WTA 360)
- Тамара Костич (WTA 484)
- Юлия Грабер (WTA 577)
Где смотреть онлайн матчевое противостояние КБДК Украина – Австрия
Видеотрансляции матчей будут доступны на ОТТ-платформе, телеканалах и YouTube-каналах Setanta Sports.
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