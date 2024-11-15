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  4. Амаду ОНАНА: «Пришлось столкнутся с очень сильной Италией»
Лига наций
15 ноября 2024, 08:47 | Обновлено 15 ноября 2024, 08:49
129
0

Амаду ОНАНА: «Пришлось столкнутся с очень сильной Италией»

Полузащитник сборной Бельгии подвел итоги матча Лиги наций

15 ноября 2024, 08:47 | Обновлено 15 ноября 2024, 08:49
129
0
Амаду ОНАНА: «Пришлось столкнутся с очень сильной Италией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Амаду Онана

Игрок сборной Бельгии Амаду Онана прокомментировал минимальной поражений национальной команде Италии в рамках 5-го тура Лиги наций (0:1).

«Мы отлично провели второй тайм. Нам потребовалось 15–20 минут, чтобы войти в игру, в том числе и тактически. Однако нам пришлось столкнутся с очень сильной Италией. Нам потребовалось некоторое время, чтобы найти свою игру. Но как только мы это сделали, мы продолжили играть. В течение всего матча наша игра становилась все лучше и лучше.

Все-таки у нас молодая команда. Мы перестраиваемся с новыми, действительно молодыми игроками. Я думаю, что для них это хороший опыт, чтобы учиться на подобных поединках», – сказал Онана.

Перед последним туром Лиги наций Бельгия занимает третье место (4 балла). Следующий матч команда проведет против сборной Израиля.

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Андрій Вітренко Источник: УЕФА
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