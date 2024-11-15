Амаду ОНАНА: «Пришлось столкнутся с очень сильной Италией»
Полузащитник сборной Бельгии подвел итоги матча Лиги наций
Игрок сборной Бельгии Амаду Онана прокомментировал минимальной поражений национальной команде Италии в рамках 5-го тура Лиги наций (0:1).
«Мы отлично провели второй тайм. Нам потребовалось 15–20 минут, чтобы войти в игру, в том числе и тактически. Однако нам пришлось столкнутся с очень сильной Италией. Нам потребовалось некоторое время, чтобы найти свою игру. Но как только мы это сделали, мы продолжили играть. В течение всего матча наша игра становилась все лучше и лучше.
Все-таки у нас молодая команда. Мы перестраиваемся с новыми, действительно молодыми игроками. Я думаю, что для них это хороший опыт, чтобы учиться на подобных поединках», – сказал Онана.
Перед последним туром Лиги наций Бельгия занимает третье место (4 балла). Следующий матч команда проведет против сборной Израиля.
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