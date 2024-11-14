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  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «С Грузией и Албанией у нас будут трудные игры»
Лига наций
14 ноября 2024, 15:08 | Обновлено 14 ноября 2024, 15:10
356
1

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «С Грузией и Албанией у нас будут трудные игры»

Украинский полузащитник поделился ожиданиями от грядущих матчей сборной

14 ноября 2024, 15:08 | Обновлено 14 ноября 2024, 15:10
356
1
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «С Грузией и Албанией у нас будут трудные игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский высказался по поводу предстоящих матчей сборной Украины в рамках Лиги наций. Футболист не ожидает легких встреч.

«С Грузией и Албанией у нас будут трудные игры. Особенно в Албании, я думаю, вы видели, там новый стадион и безумная атмосфера. Я с Джимсити общался, он тоже не сыграет, это лучше для нас. И все же это будут две тяжелые игры. Грузины в первой игре показали, что они очень техничные, за счет их ошибок мы выжали максимум. Потому это будут две игры, где нужно сыграть очень солидно и на результат. Грузия дома будет много атаковать, поэтому нужно очень надежно сыграть в обороне. Грузия сейчас на хорошем уровне», – сказал Малиновский.

Ранее сообщалось, что в сборную Украины присоединился игрок львовского клуба «Рух».

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Андрій Вітренко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Burevestnik
так, будуть важкі.
а попередні 4 в ЛН були легкі ?  чи шо...
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