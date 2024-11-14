Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «С Грузией и Албанией у нас будут трудные игры»

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский высказался по поводу предстоящих матчей сборной Украины в рамках Лиги наций. Футболист не ожидает легких встреч.

«С Грузией и Албанией у нас будут трудные игры. Особенно в Албании, я думаю, вы видели, там новый стадион и безумная атмосфера. Я с Джимсити общался, он тоже не сыграет, это лучше для нас. И все же это будут две тяжелые игры. Грузины в первой игре показали, что они очень техничные, за счет их ошибок мы выжали максимум. Потому это будут две игры, где нужно сыграть очень солидно и на результат. Грузия дома будет много атаковать, поэтому нужно очень надежно сыграть в обороне. Грузия сейчас на хорошем уровне», – сказал Малиновский.

Ранее сообщалось, что в сборную Украины присоединился игрок львовского клуба «Рух».