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Италия
14 ноября 2024, 14:50 | Обновлено 14 ноября 2024, 15:25
615
1

«Эпизод этот я смотрел 100 раз». Малиновский рассказал о своей травме

Украинский полузащитник обвинил состояние футбольного поля в своем повреждении

14 ноября 2024, 14:50 | Обновлено 14 ноября 2024, 15:25
615
1
«Эпизод этот я смотрел 100 раз». Малиновский рассказал о своей травме
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский рассказал о своей жуткой травме, которую получил в пятом туре Серии А против клуба «Венеция» (0:1).

«Чтобы получить мяч, мне нужно было сделать три шага. И в последний момент Хапс, левый вингер «Венеции», дезориентировал меня. Я хотел в подкате выбить мяч. Когда же делал подкат, то у меня нога застряла в газоне. Наш спортивный директор потом осмотрел это место. Как оказалось, там был какой-то бугорчик, поэтому нога застряла. И когда я уже становился на ногу, то услышал, что там было немножко гриссини, это итальянские палочки. Так вот, моя нога хрустнула, как гриссини. Я этот хруст услышал, увидел ногу и понял: «Приехали». Это несчастный случай.

Это боковая малоберцовая кость, кажется, так она называется. Я ее сломал, к сожалению. Сустав немного вылетел. Это добавляет некоторые проблемы. Эпизод этот я смотрел 100 раз. Случившееся уже не изменишь. Это футбол, у меня была уже не одна операция. Могу сказать, что крестообразные связи – это в два раза хуже, чем то, что произошло сейчас. В случае с крестообразными связями восстановление и реабилитация требуют гораздо дольше», – рассказал Малиновский.

Напомним, что Руслан уже встал на ноги и провел первые тренировки в спортивном зале.

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Руслан Малиновский Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу травма Венеция
Андрій Вітренко Источник
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Перець
як би там не було здоров*я
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