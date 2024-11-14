Как происходит реабилитация Малиновского? Футболист приоткрыл занавес

Руслан Малиновский, игрок сборной Украины и итальянского «Дженоа», рассказал о восстановлении после тяжелой травмы. Игрок почти два месяца лечится от полученного повреждения в матче с «Венецией» в Серии А (0:1).

«Уже неприятные вещи прошли. После операции первые две-три недели было дискомфортно, но последние три недели очень много работаю. Восстановление идет по плану, даже гораздо лучше, чем мы хотели. Много работы на мобилизацию и укрепление голеностопа, верхних и нижних мышц. Со следующего воскресенья начинается большая работа, кардио начинаю делать. Мы сделали программу таким образом, что каждую неделю мы смотрим на результаты и анализируем, улучшилась ли гибкость голеностопа. И это очень хорошо.

Поддержка очень большая, все ждут, чтобы я как можно скорее вернулся на поле, и болельщики, и Мистер с первого дня звонил мне, спрашивал, как я чувствую себя. И сейчас он держит руку на пульсе, интересуется, как идет восстановление. Все меня ждут и мне очень приятно было, что ребята из национальной сборной во время октябрьского сбора позвонили мне, мы немного посмеялись. Это было очень приятно. Такие вещи придают силы, чтобы поскорее восстановиться.

Через 9 дней будет ровно два месяца, как я травмирован. И уже в голове моделируешь, когда вернешься на поле. Но сейчас главное – это проделать очень много труда для этого. И сейчас Роксана тоже очень поддерживает меня, и это очень важно. Это то, что помогает мне. Надо держаться положительно», – ответил Малиновский.