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Италия
14 ноября 2024, 16:36 | Обновлено 14 ноября 2024, 17:45
562
0

Как происходит реабилитация Малиновского? Футболист приоткрыл занавес

Восстановление игрока идет по плану медиков

14 ноября 2024, 16:36 | Обновлено 14 ноября 2024, 17:45
562
0
Как происходит реабилитация Малиновского? Футболист приоткрыл занавес
Руслан Малиновский

Руслан Малиновский, игрок сборной Украины и итальянского «Дженоа», рассказал о восстановлении после тяжелой травмы. Игрок почти два месяца лечится от полученного повреждения в матче с «Венецией» в Серии А (0:1).

«Уже неприятные вещи прошли. После операции первые две-три недели было дискомфортно, но последние три недели очень много работаю. Восстановление идет по плану, даже гораздо лучше, чем мы хотели. Много работы на мобилизацию и укрепление голеностопа, верхних и нижних мышц. Со следующего воскресенья начинается большая работа, кардио начинаю делать. Мы сделали программу таким образом, что каждую неделю мы смотрим на результаты и анализируем, улучшилась ли гибкость голеностопа. И это очень хорошо.

Поддержка очень большая, все ждут, чтобы я как можно скорее вернулся на поле, и болельщики, и Мистер с первого дня звонил мне, спрашивал, как я чувствую себя. И сейчас он держит руку на пульсе, интересуется, как идет восстановление. Все меня ждут и мне очень приятно было, что ребята из национальной сборной во время октябрьского сбора позвонили мне, мы немного посмеялись. Это было очень приятно. Такие вещи придают силы, чтобы поскорее восстановиться.

Через 9 дней будет ровно два месяца, как я травмирован. И уже в голове моделируешь, когда вернешься на поле. Но сейчас главное – это проделать очень много труда для этого. И сейчас Роксана тоже очень поддерживает меня, и это очень важно. Это то, что помогает мне. Надо держаться положительно», – ответил Малиновский.

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Руслан Малиновский Дженоа чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрій Вітренко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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