Буду ЗИВЗИВАДЗЕ: «Поединок с Украиной прошел не так, как хотелось»
Игрок сборной Грузии настраивается на первое место в группе
Игрок сборной Грузии Буду Зивзивадзе прокомментировал предстоящий матч против сборной Украины в рамках пятого тура Лиги наций.
«У нас в Лиге наций осталось два матча, и мы все хотим завершить год на положительной ноте. Октябрьский поединок с Украиной, который мы проиграли 0:1, прошел не так, как нам хотелось. Однако мы постараемся исправить ситуацию в группе. Мы готовы вернуться на первое место, которое занимали в сентябре. Главное, чтобы все игроки были здоровы. Сделаем все возможное, чтобы снова порадовать грузинских болельщиков», – сказал Зивзивадзе.
Ранее сообщалось, что сборная Грузии продлила контракт с главным тренером.
Напомним, что матч Грузия – Украина состоится 16 ноября в 19:00.
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