Буду ЗИВЗИВАДЗЕ: «Поединок с Украиной прошел не так, как хотелось»

Игрок сборной Грузии Буду Зивзивадзе прокомментировал предстоящий матч против сборной Украины в рамках пятого тура Лиги наций.

«У нас в Лиге наций осталось два матча, и мы все хотим завершить год на положительной ноте. Октябрьский поединок с Украиной, который мы проиграли 0:1, прошел не так, как нам хотелось. Однако мы постараемся исправить ситуацию в группе. Мы готовы вернуться на первое место, которое занимали в сентябре. Главное, чтобы все игроки были здоровы. Сделаем все возможное, чтобы снова порадовать грузинских болельщиков», – сказал Зивзивадзе.

Ранее сообщалось, что сборная Грузии продлила контракт с главным тренером.

Напомним, что матч Грузия – Украина состоится 16 ноября в 19:00.