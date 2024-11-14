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Лига наций
14 ноября 2024, 11:52 | Обновлено 14 ноября 2024, 12:18
540
1

Буду ЗИВЗИВАДЗЕ: «Поединок с Украиной прошел не так, как хотелось»

Игрок сборной Грузии настраивается на первое место в группе

14 ноября 2024, 11:52 | Обновлено 14 ноября 2024, 12:18
540
1
Буду ЗИВЗИВАДЗЕ: «Поединок с Украиной прошел не так, как хотелось»
Getty Images/Global Images Ukraine. Буду Зивзивадзе

Игрок сборной Грузии Буду Зивзивадзе прокомментировал предстоящий матч против сборной Украины в рамках пятого тура Лиги наций.

«У нас в Лиге наций осталось два матча, и мы все хотим завершить год на положительной ноте. Октябрьский поединок с Украиной, который мы проиграли 0:1, прошел не так, как нам хотелось. Однако мы постараемся исправить ситуацию в группе. Мы готовы вернуться на первое место, которое занимали в сентябре. Главное, чтобы все игроки были здоровы. Сделаем все возможное, чтобы снова порадовать грузинских болельщиков», – сказал Зивзивадзе.

Ранее сообщалось, что сборная Грузии продлила контракт с главным тренером.

Напомним, что матч Грузия – Украина состоится 16 ноября в 19:00.

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сборная Грузии по футболу сборная Украины по футболу Лига наций Грузия - Украина
Андрій Вітренко Источник
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