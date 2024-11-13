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Лига наций
13 ноября 2024, 09:42 | Обновлено 13 ноября 2024, 10:05
418
0

Соперник сборной Украины в Лиге наций продлил контракт с тренером

Вилли Саньоль продолжит тренировать Грузию

13 ноября 2024, 09:42 | Обновлено 13 ноября 2024, 10:05
418
0
Соперник сборной Украины в Лиге наций продлил контракт с тренером
ФФГ

Сборная Грузии заключила новое соглашение с главным тренером Вилли Саньолем в преддверии матча против Украины в Лиге наций. Представители Федерации футбола Грузии довольны прогрессом национальной команды.

Новый договор специалиста рассчитан до 2028 года. Условия контракта стороны не разглашают.

«После того как мы уже написали одну хорошую историю, мы можем рассмотреть возможность написания еще одной подобной истории как новый проект. Важно, что мы можем выйти на ЧМ-2026 и я хочу быть частью этого. Я чувствую себя счастливым в Грузии, и нет причин что-либо менять. Сборная Грузии уже является командой, с которой нужно считаться, и нам нужно больше работать, чтобы продолжать повышать свой уровень, который прошлым летом был принят не только командой, но и всей страной», – сказал Саньоль.

В активе сборной Грузии шесть очков и второе место в группе В.

Напомним, что матч Грузия – Украина состоится 16 ноября в 19:00.

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Андрій Вітренко Источник
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