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Лига наций
11 ноября 2024, 16:30 | Обновлено 11 ноября 2024, 16:33
434
0

Хвича в заявке. Сборная Грузии объявила состав на матчи с Украиной и Чехией

Команда сыграет два матча в рамках Лиги наций

11 ноября 2024, 16:30 | Обновлено 11 ноября 2024, 16:33
434
0
Хвича в заявке. Сборная Грузии объявила состав на матчи с Украиной и Чехией
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер Грузии Вилли Саньоль объявил состав команды на матчи Лиги наций, которые состоятся в ноябре.

Команду ждут матчи со сборными Украины (16 ноября) и Чехии (19 ноября).

Сборная Грузии занимает вторую строчку с 6 зачетными баллами.

Грузины уступили украинцам со счетом 0:1. За сборную Украины тогда отличился Михаил Мудрик.

Состав сборной Грузии

Вратари: Гиорги Мамардашвили («Валенсия»), Гиорги Лория («Омония»), Лука Гугешашвили («Пансерраикос»).

Защитники: Гурам Кашия («Слован»), Отар Кабададзе («Краковия»), Гиорги Гвелесиани («Персеполис»), Лаша Двали («АПОЭЛ»), Лука Лочошвили («Кремонезе»), Гиорги Гочолейшвили («Копенгаген»), Саба Гоглидидзе («Эмполи»), Соломон Кверквелия («Динамо» Тбилиси).

Полузащитники: Отар Китейшвили («Штурм»), Гиорги Кочорашвили («Леванте»), Ника Квеквескири («Ньиредьгаза»), Анзор Меквабишвили («Крайова»), Леван Шенгелия («ОФИ»), Гиорги Цитаишвили («Гранада»), Гиорги Чакветадзе («Уотфорд»), Саба Лобжанидзе («Атланта Юнайтед»), Зурико Давиташвили («Сент-Этьен»), Хвича Кварацхелия («Наполи»).

Нападающие: Буду Зивзивадзе («Карлсруэ»), Жорж Микаутадзе («Лион»).

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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