Лига наций14 ноября 2024, 11:08 |
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Тедеско отреагировал на отказ Куртуа играть за сборную Бельгии
Тренер заявил, что он открыт для разговора с Тибо
14 ноября 2024, 11:08 |
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Главный тренер национальной сборной Бельгии Доменико Тедеско лаконично отреагировал на позицию Тибо Куртуа, не желающего играть за национальную команду.
«Я по-прежнему открыт ко всему, все остальное на эту тему уже сказано. Тибо ясно дал понять: пока он недоступен. Это его право», – заявил специалист.
Тибо Куртуа открыто заявлял о нежелании играть за национальную сборную Бельгии, пока ее возглавляет Доменико Тедеско.
В четверг, 14 ноября, сборная Бельгии сыграет против Италии, а 17 ноября – встретится с Израилем.
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