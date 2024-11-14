Тедеско отреагировал на отказ Куртуа играть за сборную Бельгии

Главный тренер национальной сборной Бельгии Доменико Тедеско лаконично отреагировал на позицию Тибо Куртуа, не желающего играть за национальную команду.

«Я по-прежнему открыт ко всему, все остальное на эту тему уже сказано. Тибо ясно дал понять: пока он недоступен. Это его право», – заявил специалист.

Тибо Куртуа открыто заявлял о нежелании играть за национальную сборную Бельгии, пока ее возглавляет Доменико Тедеско.

В четверг, 14 ноября, сборная Бельгии сыграет против Италии, а 17 ноября – встретится с Израилем.