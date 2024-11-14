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  4. Тедеско отреагировал на отказ Куртуа играть за сборную Бельгии
Лига наций
14 ноября 2024, 11:08 |
760
1

Тедеско отреагировал на отказ Куртуа играть за сборную Бельгии

Тренер заявил, что он открыт для разговора с Тибо

14 ноября 2024, 11:08 |
760
1
Тедеско отреагировал на отказ Куртуа играть за сборную Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

Главный тренер национальной сборной Бельгии Доменико Тедеско лаконично отреагировал на позицию Тибо Куртуа, не желающего играть за национальную команду.

«Я по-прежнему открыт ко всему, все остальное на эту тему уже сказано. Тибо ясно дал понять: пока он недоступен. Это его право», – заявил специалист.

Тибо Куртуа открыто заявлял о нежелании играть за национальную сборную Бельгии, пока ее возглавляет Доменико Тедеско.

В четверг, 14 ноября, сборная Бельгии сыграет против Италии, а 17 ноября – встретится с Израилем.

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Тибо Куртуа Доменико Тедеско Лига наций женская сборная Бельгии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Het Laatste Nieuws
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karimj
Є Луніну в кого вчитись і наслідувати.
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