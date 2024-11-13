Александр ЗИНЧЕНКО: «Украина – Грузия? Футбола было мало с обеих сторон»

Полузащитник лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко высказался о предстоящем матче 5-го тура Лиги наций против национальной команды Грузии:

– Ты смотрел наверняка по телевизору первый матч с Грузией. Как оцениваешь эту игру со стороны?

– Я помню, что было очень тяжелое поле, и футбола было мало с обеих сторон. На первый план выходила борьба. Думаю, если мы покажем нашу лучшую игру, то нам все по силам.

– Сейчас поле наверняка будет лучше, но будут болельщики грузинские.

– Будет очень тяжело. Конечно, все мы настраиваемся на эту игру. Понимаем уровень ответственности этого матча, поэтому сейчас нет места для ошибок, – сказал Зинченко.

Матч Грузия – Украина состоится 16 ноября на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву. Sport.ua проведет видеотрансляцию поединка.

Украина уже играла против Сакартвело в текущем розыгрыше ЛН. 11 октября в поединке 3-го тура группы сине-желтые в Познане нанесли поражение соперникам со счетом 1:0 благодаря единственному голу Михаила Мудрика на 35-й минуте встречи.

ВИДЕО. Зинченко высказался о предстоящем поединке Грузия – Украина в Лиге наций