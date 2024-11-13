Дебютант сборной Украины рассказал, что для него будет успехом в ноябре
Егор Ярмолюк поделился эмоциями от вызова в национальную команду
Полузащитник английского «Брентфорда» Егор Ярмолюк поделился впечатлениями от первого в карьере вызова в ряды национальной сборной Украины.
– Меня поздравили все одноклубники и тренер. Все очень рады за меня и приятно поздравили.
– Когда-то мы помним, что были песни в сборной. Сейчас песен нет, но как принимают в национальной команде?
– Приняли меня хорошо. Игроки, тренеры. Со мной поговорили, приняли меня хорошо и поздравили.
– Что для тебя будет успехом на этом сборе?
– Для меня будет успехом дебютировать за сборную и выиграть 2 игры.
– Думал ли ты о том, какой номер хочешь себе взять на эти матчи?
– Очень рано об этом думать. Так как я самый молодой – какой дадут, такой и возьму.
– Сергей Станиславович говорил с тобой, был какой-то разговор о твоем вызове?
– Поздравил меня, сказал, чтобы без мандражика, все будет хорошо.
16 ноября в 19:00 в Батуми состоится матч 5-го тура Лиги B Грузия – Украина. 19 ноября в 21:45 в Тиране пройдет поединок последнего, 6-го тура Албания – Украина.
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