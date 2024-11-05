ФОТО. Брентфорд поздравил Ярмолюка с дебютным вызовом в сборную Украины

Английский «Брентфорд» поздравил украинского полузащитника Егора Ярмолюка с дебютным вызовом в национальную команду «сине-желтых».

«Первый вызов в основную сборную для Егора Ярмолюка. Поздравляем, Ярмо!», – говорится в сообщении пресс-службы.

В ноябре сборная Украины проведет два выездных матча Лиги наций. 16 ноября подопечные Сергея Реброва встретятся со сборной Грузии, а 19 – сыграют против Албании.

Ранее Мирон Маркевич оценил перспективы «сине-желтых» в заключительных матчах группового этапа Лиги наций.

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