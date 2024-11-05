ФОТО. Брентфорд поздравил Ярмолюка с дебютным вызовом в сборную Украины
Егор получил вызов в национальную команду
Английский «Брентфорд» поздравил украинского полузащитника Егора Ярмолюка с дебютным вызовом в национальную команду «сине-желтых».
«Первый вызов в основную сборную для Егора Ярмолюка. Поздравляем, Ярмо!», – говорится в сообщении пресс-службы.
В ноябре сборная Украины проведет два выездных матча Лиги наций. 16 ноября подопечные Сергея Реброва встретятся со сборной Грузии, а 19 – сыграют против Албании.
Ранее Мирон Маркевич оценил перспективы «сине-желтых» в заключительных матчах группового этапа Лиги наций.
🇺🇦 A first senior call-up for Yehor Yarmoliuk!— Brentford FC (@BrentfordFC) November 5, 2024
Congratulations, Yarmo 💛💙 pic.twitter.com/J4GXeUu7nC
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