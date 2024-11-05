Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Брентфорд поздравил Ярмолюка с дебютным вызовом в сборную Украины
Англия
05 ноября 2024, 23:41 |
411
0

ФОТО. Брентфорд поздравил Ярмолюка с дебютным вызовом в сборную Украины

Егор получил вызов в национальную команду

05 ноября 2024, 23:41 |
411
0
ФОТО. Брентфорд поздравил Ярмолюка с дебютным вызовом в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Английский «Брентфорд» поздравил украинского полузащитника Егора Ярмолюка с дебютным вызовом в национальную команду «сине-желтых».

«Первый вызов в основную сборную для Егора Ярмолюка. Поздравляем, Ярмо!», – говорится в сообщении пресс-службы.

В ноябре сборная Украины проведет два выездных матча Лиги наций. 16 ноября подопечные Сергея Реброва встретятся со сборной Грузии, а 19 – сыграют против Албании.

Ранее Мирон Маркевич оценил перспективы «сине-желтых» в заключительных матчах группового этапа Лиги наций.

По теме:
Появились неожиданные подробности увольнения Петракова. Что известно?
Гол Довбика, возвращение Зинченко, Забарный сдержал Холанда
«Другого варианта нет». Легенда – о перспективах сборной Украины
Егор Ярмолюк Брентфорд сборная Украины по футболу Лига наций
Олег Вахоцкий Источник: ФК Брентфорд
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 05 ноября 2024, 02:27 1
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Шахтер – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 05 ноября 2024, 16:20 16
Шахтер – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Шахтер – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Пора бы уже забить первый мяч и одержать первую победу

ВИДЕО. Отразил удар головой. Как Лунин спас Реал от 1:3 против Милана в ЛЧ
Футбол | 05.11.2024, 23:25
ВИДЕО. Отразил удар головой. Как Лунин спас Реал от 1:3 против Милана в ЛЧ
ВИДЕО. Отразил удар головой. Как Лунин спас Реал от 1:3 против Милана в ЛЧ
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
Футбол | 05.11.2024, 05:08
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 05.11.2024, 08:25
«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри
«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
04.11.2024, 09:40 1
Бокс
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
04.11.2024, 17:45 49
Футбол
Анчелотти назвал суперзвезду Реала самой большой проблемой в команде
Анчелотти назвал суперзвезду Реала самой большой проблемой в команде
04.11.2024, 22:49 7
Футбол
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
04.11.2024, 18:41 1
Бокс
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
05.11.2024, 07:40 1
Бокс
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
04.11.2024, 12:14 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
04.11.2024, 07:13 5
Бокс
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
05.11.2024, 09:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем