«Нас уничтожат». Анчелотти собирается изменить важную деталь в команде
Главный тренер мадридского «Реала» обратился к футболистам
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти собирается изменить план физической подготовки футболистов к следующим поединкам.
Испанские журналисты сообщили, что наставнику не нравится форма игроков в последних матчах, поэтому он собирается пересмотреть подход к этой детали. Во время международного перерыва Карло попросил помощников разработать новый план физической подготовки. Сотрудники клуба удивились фразе тренера накануне матча Лиги Чемпионов с «Ливерпулем»:
«Или мы повышаем наш уровень, или нас уничтожат».
Карло начал проводить обновленные тренировки с теми игроками, которые остались в него в распоряжении. Футболисты позитивно восприняли будущие изменения и считают, что это поможет улучшить результаты клуба.
Ранее сообщалось, что мадридский клуб возобновил тренировки первой команды.
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