«Нас уничтожат». Анчелотти собирается изменить важную деталь в команде

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти собирается изменить план физической подготовки футболистов к следующим поединкам.

Испанские журналисты сообщили, что наставнику не нравится форма игроков в последних матчах, поэтому он собирается пересмотреть подход к этой детали. Во время международного перерыва Карло попросил помощников разработать новый план физической подготовки. Сотрудники клуба удивились фразе тренера накануне матча Лиги Чемпионов с «Ливерпулем»:

«Или мы повышаем наш уровень, или нас уничтожат».

Карло начал проводить обновленные тренировки с теми игроками, которые остались в него в распоряжении. Футболисты позитивно восприняли будущие изменения и считают, что это поможет улучшить результаты клуба.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб возобновил тренировки первой команды.