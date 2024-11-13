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  4. «Нас уничтожат». Анчелотти собирается изменить важную деталь в команде
Испания
13 ноября 2024, 14:59 |
581
0

«Нас уничтожат». Анчелотти собирается изменить важную деталь в команде

Главный тренер мадридского «Реала» обратился к футболистам

13 ноября 2024, 14:59 |
581
0
«Нас уничтожат». Анчелотти собирается изменить важную деталь в команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти собирается изменить план физической подготовки футболистов к следующим поединкам.

Испанские журналисты сообщили, что наставнику не нравится форма игроков в последних матчах, поэтому он собирается пересмотреть подход к этой детали. Во время международного перерыва Карло попросил помощников разработать новый план физической подготовки. Сотрудники клуба удивились фразе тренера накануне матча Лиги Чемпионов с «Ливерпулем»:

«Или мы повышаем наш уровень, или нас уничтожат».

Карло начал проводить обновленные тренировки с теми игроками, которые остались в него в распоряжении. Футболисты позитивно восприняли будущие изменения и считают, что это поможет улучшить результаты клуба.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб возобновил тренировки первой команды.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Лига чемпионов Реал Мадрид Карло Анчелотти Ливерпуль
Микола Титюк Источник: Madrid Universal
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