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Украина. Премьер лига
13 ноября 2024, 15:42 | Обновлено 13 ноября 2024, 16:53
1216
1

Источник: лидер Первой лиги готов приобрести игрока Зари

Денис Антюх попал в сферу интересов «Металлиста 1925»

13 ноября 2024, 15:42 | Обновлено 13 ноября 2024, 16:53
1216
1
Источник: лидер Первой лиги готов приобрести игрока Зари
ФК Заря. Денис Антюх

Представитель Первой лиги «Металлист 1925» заинтересован в услугах игрока «Зари» Дениса Антюха. Вингер во второй раз отказал клубу в подписании нового соглашения.

Как сообщает ТаТоТаке, харьковский клуб считается претендентом номер один на покупку футболиста.

Напомним, что сначала «Заря» отстранила игрока от основной команды из-за отказа продолжать контракт. Однако позже просто запретила игроку участвовать в официальных матчах.

В этом сезоне Денис отыграл 10 поединков, в которых он отличился пятью ассистами.

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Денис Антюх Заря Луганск Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Первая лига Украины
Андрій Вітренко Источник: ТаТоТаке
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Gargantua81
на место Ари, который феерит?
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