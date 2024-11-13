Украина. Премьер лига13 ноября 2024, 15:42 | Обновлено 13 ноября 2024, 16:53
1216
1
Источник: лидер Первой лиги готов приобрести игрока Зари
Денис Антюх попал в сферу интересов «Металлиста 1925»
13 ноября 2024, 15:42 | Обновлено 13 ноября 2024, 16:53
1216
1
Представитель Первой лиги «Металлист 1925» заинтересован в услугах игрока «Зари» Дениса Антюха. Вингер во второй раз отказал клубу в подписании нового соглашения.
Как сообщает ТаТоТаке, харьковский клуб считается претендентом номер один на покупку футболиста.
Напомним, что сначала «Заря» отстранила игрока от основной команды из-за отказа продолжать контракт. Однако позже просто запретила игроку участвовать в официальных матчах.
В этом сезоне Денис отыграл 10 поединков, в которых он отличился пятью ассистами.
Читайте также:Антюх отреагировал на отстранение от тренировок с Зарей
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 ноября 2024, 16:45 1
Но есть проблема – Монтелла успешно работает со сборной Турции
Бокс | 13 ноября 2024, 03:17 0
Эдди мечтает устроить бой Джошуа – Фьюри
Футбол | 13.11.2024, 07:49
Футбол | 13.11.2024, 12:33
Футбол | 13.11.2024, 15:31
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
на место Ари, который феерит?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.11.2024, 13:21 25
11.11.2024, 23:13
Бокс
12.11.2024, 09:00 6
12.11.2024, 21:45
11.11.2024, 16:21 8
12.11.2024, 11:06 7
12.11.2024, 09:52 16