Источник: лидер Первой лиги готов приобрести игрока Зари

Представитель Первой лиги «Металлист 1925» заинтересован в услугах игрока «Зари» Дениса Антюха. Вингер во второй раз отказал клубу в подписании нового соглашения.

Как сообщает ТаТоТаке, харьковский клуб считается претендентом номер один на покупку футболиста.

Напомним, что сначала «Заря» отстранила игрока от основной команды из-за отказа продолжать контракт. Однако позже просто запретила игроку участвовать в официальных матчах.

В этом сезоне Денис отыграл 10 поединков, в которых он отличился пятью ассистами.