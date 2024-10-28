Антюх отреагировал на отстранение от тренировок с Зарей

Ранее появилась информация, что «Заря» отстранила вингера Дениса Антюха от тренировок с первой командой и отправила в U-19 из-за отказа продлевать контракт с луганским клубом.

27-летний футболист в эксклюзивном комментарии Sport.ua прояснил данную ситуацию.

«Я тренируюсь с основой «Зари», но больше ничего сказать не могу.

Это связано с контрактными вопросами? Я не могу это комментировать. Если вас это интересует, можете обратиться к руководству клуба, спортивному директору или тренерам.

У меня контракт с «Зарей», я хочу играть за «Зарю» и хочу помогать команде», – сказал Антюх.

В текущем сезоне вингер провел в составе «Зари» 10 матчей, на его счету пять ассистов.

Контракт Антюха с луганским клубом истекает 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что украинский вингер луганской «Зари» Денис Антюх вроде бы больше не сыграет за свой нынешний клуб.