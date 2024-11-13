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  4. Кирилл КОВАЛЕЦ «В Александрии стандарты – это козырь»
Украина. Премьер лига
13 ноября 2024, 03:43 | Обновлено 13 ноября 2024, 03:52
39
0

Кирилл КОВАЛЕЦ «В Александрии стандарты – это козырь»

Игрок рассказал, какие сильные стороны имеет клуб

13 ноября 2024, 03:43 | Обновлено 13 ноября 2024, 03:52
39
0
Кирилл КОВАЛЕЦ «В Александрии стандарты – это козырь»
ПФК Олександрія. Кирило Ковалець

31-річний півзахисник «Олександрії» Кирил Ковалець прокоментував хорошу гру свого клубу та розповів про козирі команди Руслана Ротаня.

«Чемпіонат України зараз має багато хороших команд. Я пам’ятаю, що після гри з ЛНЗ ми змогли відзначитися лише після стандарту. І таких матчів дуже багато.

Тому ми працюємо над стандартними положеннями. Для нас важливо здобувати позитивний результат, а іноді саме штрафні удари можуть забезпечити потрібний рахунок.

Стандарти – це наш козир. Хоча іноді складно діяти під час штрафних чи кутових, адже всі навчилися добре захищатися», — сказав Ковалець.

Ранее стало известно, что в «Александрии» уменьшилось количество футболистов в лазарете.

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Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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