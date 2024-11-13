Кирилл КОВАЛЕЦ «В Александрии стандарты – это козырь»
Игрок рассказал, какие сильные стороны имеет клуб
31-річний півзахисник «Олександрії» Кирил Ковалець прокоментував хорошу гру свого клубу та розповів про козирі команди Руслана Ротаня.
«Чемпіонат України зараз має багато хороших команд. Я пам’ятаю, що після гри з ЛНЗ ми змогли відзначитися лише після стандарту. І таких матчів дуже багато.
Тому ми працюємо над стандартними положеннями. Для нас важливо здобувати позитивний результат, а іноді саме штрафні удари можуть забезпечити потрібний рахунок.
Стандарти – це наш козир. Хоча іноді складно діяти під час штрафних чи кутових, адже всі навчилися добре захищатися», — сказав Ковалець.
Ранее стало известно, что в «Александрии» уменьшилось количество футболистов в лазарете.
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