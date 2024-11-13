Кирилл КОВАЛЕЦ «В Александрии стандарты – это козырь»

31-річний півзахисник «Олександрії» Кирил Ковалець прокоментував хорошу гру свого клубу та розповів про козирі команди Руслана Ротаня.

«Чемпіонат України зараз має багато хороших команд. Я пам’ятаю, що після гри з ЛНЗ ми змогли відзначитися лише після стандарту. І таких матчів дуже багато.

Тому ми працюємо над стандартними положеннями. Для нас важливо здобувати позитивний результат, а іноді саме штрафні удари можуть забезпечити потрібний рахунок.

Стандарти – це наш козир. Хоча іноді складно діяти під час штрафних чи кутових, адже всі навчилися добре захищатися», — сказав Ковалець.

Ранее стало известно, что в «Александрии» уменьшилось количество футболистов в лазарете.