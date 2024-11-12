В лазарете Александрии остался только один игрок
Команда Ротаня будет отдыхать до 14 ноября
Как стало известно Sport.ua, один из лидеров УПЛ – «Александрия» – едва ли не последней среди элитных команд возобновит тренировочный процесс во время паузы в чемпионате – 14 ноября.
Уже 17 ноября подопечные Руслана Ротаня проведут спарринг с «Ингульцом».
По имеющейся информации, в расположении «горожан» отсутствуют Иван Калюжный, которого вызвали в национальную сборную Украины, а вратари Георгий Ермаков и Назар Макаренко находятся в расположении молодежной и юниорской сборной Украины соответственно.
На этой неделе планируют возобновить тренировки в общей группе Владислав Погорелый, Сергей Логинов, Никита Шевченко, Даниил Ващенко и легионер Джевани, которые не избежали повреждений.
В лазарете находится только Артем Шулянский, у которого проблемы с коленом, и он готовится к операции.
Сейчас «Александрия» занимает второе место в УПЛ, набрав 32 очка, и следующий календарный матч проведет 24 ноября с «Вересом».
Ранее мы сообщали, что игрок «Александрии» вписал свое имя в историю УПЛ.
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