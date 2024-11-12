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Украина. Премьер лига
12 ноября 2024, 18:26 |
419
0

В лазарете Александрии остался только один игрок

Команда Ротаня будет отдыхать до 14 ноября

12 ноября 2024, 18:26 |
419
0
В лазарете Александрии остался только один игрок
ПФК Олександрія. Иван Калюжний

Как стало известно Sport.ua, один из лидеров УПЛ – «Александрия» – едва ли не последней среди элитных команд возобновит тренировочный процесс во время паузы в чемпионате – 14 ноября.

Уже 17 ноября подопечные Руслана Ротаня проведут спарринг с «Ингульцом».

По имеющейся информации, в расположении «горожан» отсутствуют Иван Калюжный, которого вызвали в национальную сборную Украины, а вратари Георгий Ермаков и Назар Макаренко находятся в расположении молодежной и юниорской сборной Украины соответственно.

На этой неделе планируют возобновить тренировки в общей группе Владислав Погорелый, Сергей Логинов, Никита Шевченко, Даниил Ващенко и легионер Джевани, которые не избежали повреждений.

В лазарете находится только Артем Шулянский, у которого проблемы с коленом, и он готовится к операции.

Сейчас «Александрия» занимает второе место в УПЛ, набрав 32 очка, и следующий календарный матч проведет 24 ноября с «Вересом».

Ранее мы сообщали, что игрок «Александрии» вписал свое имя в историю УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия товарищеские матчи травма Руслан Ротань Иван Калюжный инсайд
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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