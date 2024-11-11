Долго пришлось ждать. Игрок Александрии вписал свои имя в историю УПЛ
Мигел Кампуш оформил хет-трик и обновил достижение с 1998 года
9 ноября на стадионе «Ника» состоялся поединок между «Александрией» и «Карпатами» в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги.
Игра закончилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0. Хет-триком отличился защитник Мигел Кампуш.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Футболист «Александрии» Кампуш стал первым защитником в УПЛ с 1998 года, которому удавалось забить три мяча в одном матче.
До этого подобное достижение установил игрок «Шахтера» Сергей Попов. Защитник оформил хет-трик в матче против «Днепра» (6:0). Кроме того, португалец Кампуш стал 50-м легионером в украинской лиге, сделавшим хет-трик.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный боксер выделил Дюбуа
Украинский нападающий «Ромы» отыграл 90 минут