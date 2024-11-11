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Украина. Премьер лига
11 ноября 2024, 15:16 | Обновлено 11 ноября 2024, 15:57
452
0

Долго пришлось ждать. Игрок Александрии вписал свои имя в историю УПЛ

Мигел Кампуш оформил хет-трик и обновил достижение с 1998 года

11 ноября 2024, 15:16 | Обновлено 11 ноября 2024, 15:57
452
0
Долго пришлось ждать. Игрок Александрии вписал свои имя в историю УПЛ
УПЛ. Мигел Кампуш

9 ноября на стадионе «Ника» состоялся поединок между «Александрией» и «Карпатами» в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

Игра закончилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0. Хет-триком отличился защитник Мигел Кампуш.

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Футболист «Александрии» Кампуш стал первым защитником в УПЛ с 1998 года, которому удавалось забить три мяча в одном матче.

До этого подобное достижение установил игрок «Шахтера» Сергей Попов. Защитник оформил хет-трик в матче против «Днепра» (6:0). Кроме того, португалец Кампуш стал 50-м легионером в украинской лиге, сделавшим хет-трик.

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Мигел Кампуш Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Александрия - Карпаты статистика
Андрій Вітренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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