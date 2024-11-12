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12 ноября 2024, 17:41 | Обновлено 12 ноября 2024, 17:47
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Украинские арбитры будут работать на отборе к молодежному Евро

Назначение получили сразу несколько судей

12 ноября 2024, 17:41 | Обновлено 12 ноября 2024, 17:47
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Украинские арбитры будут работать на отборе к молодежному Евро
УАФ. Алексей Деревинский

Как сообщает сайт УЕФА, в группе 3 квалификационного раунда Евро-2025 среди юношей до 19 лет будут работать украинские арбитры Виктор Копиевский и Виталий Скобля. Копиевский будет главным арбитром на матчах Англия U19 - Литва U19 (13 ноября) и Англия U19 - Болгария U19 (16 ноября).

Скобля будет помогать ему на линии. На игре Литва U19 - Болгария U19 (19 ноября) Скобля будет работать на линии, а Копиевский будет выполнять функции четвертого арбитра.

В группе 11 будут работать Алексей Деревинский и Алексей Миронов. Деревинский будет главным арбитром на матчах Израиль U19 - Албания U19 (13 ноября) и Дания U19 - Израиль U19 (19 ноября). Миронов будет помогать ему на линии.

На игре Дания U19 - Албания U19 (16 ноября) Миронов будет исполнять обязанности одного из лайнсменов, а Деревинский будет четвертым арбитром.

Напомним, ранее стало известно, что сборная Украины U17 проиграла товарищеский матч сверстникам из Хорватии.

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судьи (арбитры) чемпионат Европы по футболу U-19 Виктор Копиевский Алексей Деревинский
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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