«Он даже ходить не мог». Ребров объяснил, почему заменил игрока сборной
Иван Калюжный тяжело перенес матч против Грузии
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров объяснил, почему не выпустил полузащитника Ивана Калюжного в стартовом составе на матч против Чехии (1:1) после поединка с Грузией (1:0):
«Никто не понимает, как игроки играют через 2 дня на третий. Даже если говорить об игре с Чехией, динамика игры с Чехией и с Грузией была абсолютно разной. Но перед игрой, после игры ты спрашиваешь игроков, и они: «Я уверен», это сама история о мотивации. Я спрашиваю: «Вы 100% готовы? Мы восстановились?» Но когда они выходят на поле, я уже вижу по игрокам, что они не восстановились, они не могут давать тот объем, который они показывали в первой игре.
Тоже самое про Ивана. Ивана мы заменили в стартовом составе, потому что он уже не мог не то что бегать, даже ходить не мог. Он лег на поле, и как можно такого игрока в такой позиции использовать через 2 дня? Это очень важная позиция, особенно с чехами».
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