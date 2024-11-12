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  4. «Он даже ходить не мог». Ребров объяснил, почему заменил игрока сборной
Лига наций
12 ноября 2024, 15:43 |
1325
0

«Он даже ходить не мог». Ребров объяснил, почему заменил игрока сборной

Иван Калюжный тяжело перенес матч против Грузии

12 ноября 2024, 15:43 |
1325
0
«Он даже ходить не мог». Ребров объяснил, почему заменил игрока сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров объяснил, почему не выпустил полузащитника Ивана Калюжного в стартовом составе на матч против Чехии (1:1) после поединка с Грузией (1:0):

«Никто не понимает, как игроки играют через 2 дня на третий. Даже если говорить об игре с Чехией, динамика игры с Чехией и с Грузией была абсолютно разной. Но перед игрой, после игры ты спрашиваешь игроков, и они: «Я уверен», это сама история о мотивации. Я спрашиваю: «Вы 100% готовы? Мы восстановились?» Но когда они выходят на поле, я уже вижу по игрокам, что они не восстановились, они не могут давать тот объем, который они показывали в первой игре.

Тоже самое про Ивана. Ивана мы заменили в стартовом составе, потому что он уже не мог не то что бегать, даже ходить не мог. Он лег на поле, и как можно такого игрока в такой позиции использовать через 2 дня? Это очень важная позиция, особенно с чехами».

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Дмитро Вербинський Источник: Пряма червона
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