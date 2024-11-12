ФОТО. Янник Синнер получил трофей первой ракетки мира по итогам 2024 года
Итальянец завершил сезон на вершине рейтинга, завоевав семь титулов, включая два Шлема
Янник Синнер официально получил трофей первой ракетки мира за итоговый рейтинг 2024 года. Этот сезон стал для итальянца триумфальным: Синнер выиграл два турнира «Большого шлема» – Australian Open и US Open, а также завоевал три титула серии «Мастерс» в Майами, Цинциннати и Шанхае. В дополнение к этому, он одержал победы на турнирах в Роттердаме и Галле, что в сумме принесло ему семь титулов в 2024 году.
23-летний Синнер впервые возглавил мировой рейтинг ATP в июне и сумел удержаться на первой строчке до конца сезона. На текущий момент его преимущество над ближайшим преследователем, немцем Александром Зверевым, составляет более 3000 очков, что обеспечило ему звание первой ракетки мира по итогам года.
Напоним, что на старте Итогового турнира итальянец обыграл Алекс де Минаура (АТР 8) из Австралии, а сегодня сыграет с американцем Тэйлором Фрицем (ATP 5).
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