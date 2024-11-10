Почему прерывали матч? Синнер разобрался с де Минауром на Итоговом турнире

Первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) успешно стартовал на Итоговом турнире АТР 2024, который проходит в Турине (Италия) на хардовых кортах в помещении.

В 1-м туре John Newcombe Group итальянец в двух сетах разобрался с Алексом де Минауром (АТР 8).

Итоговый турнир АТР 2024. 10 ноября

John Newcombe Group. 1-й тур

Янник Синнер (Италия) – Алекс де Минаур (Австралия) – 6:3, 6:4

Это была восьмая встреча соперников. Синнер выиграл все поединки, в частности второй в 2024 году.

В одном квартете Янник и Алекс играют вместе с Даниилом Медведевым и Тейлором Фритцем, которые ранее провели очное противостояние. Победу в двух партиях одержал американец.

В середине второго сета одному из болельщиков на арене стало плохо, поэтому игру пришлось прервать. Синнер не стал бездействовать и поднес к трибунам бутылку воды, чтобы ее передали пострадавшему.