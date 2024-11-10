Фритц наказал Медведева и выиграл стартовый матч на Итоговом турнире АТР

Американский теннисист Тейлор Фритц (АТР 6) выиграл стартовый матч на Итоговом турнире АТР 2024, который проводится в Турине (Италия).

В 1-м туре John Newcombe Group американец в двух сетах переиграл «нейтрала» Даниила Медведева (АТР 4) за 1 час и 21 минуту.

Итоговый турнир АТР 2024. 10 ноября

John Newcombe Group. 1-й тур

Даниил Медведев – Тейлор Фритц (США) – 4:6, 3:6

Это была вторая встреча соперников на официальных соревнованиях. Фритц сравнял счет, 1:1.

За матч Медведев сделал 8 двойных ошибок. У Фритца – 0. Кроме того, Тейлор ни разу не отдал свою подачу и сделал два брейка.

В одном квартете Даниил и Тейлор играют вместе с Янником Синнером и Алексом де Минауром, которые проведут очное противостояние также сегодня.