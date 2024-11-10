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ATP
10 ноября 2024, 16:37 | Обновлено 10 ноября 2024, 16:52
920
1

Фритц наказал Медведева и выиграл стартовый матч на Итоговом турнире АТР

Тейлор в двух сетах переиграл Даниила в 1-м туре ATP Finals 2024

10 ноября 2024, 16:37 | Обновлено 10 ноября 2024, 16:52
920
1
Фритц наказал Медведева и выиграл стартовый матч на Итоговом турнире АТР
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

Американский теннисист Тейлор Фритц (АТР 6) выиграл стартовый матч на Итоговом турнире АТР 2024, который проводится в Турине (Италия).

В 1-м туре John Newcombe Group американец в двух сетах переиграл «нейтрала» Даниила Медведева (АТР 4) за 1 час и 21 минуту.

Итоговый турнир АТР 2024. 10 ноября

John Newcombe Group. 1-й тур

Даниил Медведев – Тейлор Фритц (США) – 4:6, 3:6

Это была вторая встреча соперников на официальных соревнованиях. Фритц сравнял счет, 1:1.

За матч Медведев сделал 8 двойных ошибок. У Фритца – 0. Кроме того, Тейлор ни разу не отдал свою подачу и сделал два брейка.

В одном квартете Даниил и Тейлор играют вместе с Янником Синнером и Алексом де Минауром, которые проведут очное противостояние также сегодня.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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