«Там был игровой момент». Михайличенко об удалении в матче с Динамо

Защитник житомирского «Полесья» Богдан Михайличенко проанализировал проигранную встречу 13-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (1:2).

Поединок «Динамо» – «Полесье» был чрезвычайно важен для двух команд. Мы тщательно готовились к этой встрече и, думаю, что провели хороший матч. Однако, если соперник два раза доходит до наших ворот и забивает два гола, тогда у нас возникают большие проблемы. Что касается моей красной карточки, то я бы хотел извиниться перед своей командой. Вообще-то, я не считаю, что предупреждения в тех эпизодах были. Во втором тайме команда играла в меньшинстве. Ребятам было трудно, но я хотел бы сказать им спасибо за самоотдачу.

Первая желтая? Я коснулся соперника, но, если давать желтые карточки за малейшие прикосновения. Я не знаю. Во втором эпизоде я не шел прямой ногой, там был игровой момент. Как пример, во втором тайме Рубчинский довольно жестко сыграл против нашего футболиста – нет желтой карточки.

Мысль о ничье появилась тогда, когда один мяч отквитал Алексей Гуцуляк. Шансы у нас были. Все равно ребята молодцы, ведь играть в меньшинстве целый тайм очень трудно.

У нас было два важных матча – против «Александрии» и «Динамо». Нам нужно больше работать и стараться набирать очки по максимуму», – сказал Михайличенко.