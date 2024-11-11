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Украина. Премьер лига
11 ноября 2024, 03:57 | Обновлено 11 ноября 2024, 04:52
308
0

АШУР: «Нам за игру не стыдно – пусть стесняются другие люди»

Наставник «Полесье» прокомментировал проигранный поединок против «Динамо»

11 ноября 2024, 03:57 | Обновлено 11 ноября 2024, 04:52
308
0
АШУР: «Нам за игру не стыдно – пусть стесняются другие люди»
ФК Полесье. Имад Ашур

Тренер «Полесья» Имад Ашур подвел итоги противостояния против киевского «Динамо» в 13-м туре УПЛ (1:2).

– Сегодня команда так классно и агрессивно начала этот матч. Минут 20 прекрасного футбола, и потом вот этот пропущенный гол внес коррективы?

– Мы позволили этому пропущенному мячу внести коретки. Надо было не обращать на него внимание и спокойно продолжать делать то, что нам удавалось. Но это игра, и ментальная, и психологическая часть так или иначе влияет на это. На мой взгляд, первые 20 минут действительно были очень привлекательными.

Распоряжалось бы мячом чуть более остро и если бы чуть больше брали ответственность за эти обострения. Это могло быть больше эпизодов, где уже мы вынудили бы соперника расстроиться. Но вышло, как вышло, игра не определена и позже определенные эпизоды решают конечный счет.

– Правильно ли я понимаю, что это назначенное пенальти следствие не такой реакции на пропущенный гол вашей команды?

– Пенальти – мяч попал в руку, так бывает. Если все было как есть, посмотрели, проверили, решили, что пенальти – значит пенальти. Этот эпизод досадный, потому что получается так, что первый гол вне логики игры – пенальти и удаление. Вот так, фидбек по первому тайму.

– Тем не менее, когда команда осталась в меньшинстве, во втором тайме она мало того что забила. Она еще, по крайней мере, такое чувство было, что могла дожать.

– Могли, конечно. Ребята великие молодцы, потому что отдали сегодня очень много. Во втором тайме, в меньшинстве, мы понимаем, что все равно трудно это делать, хотя мы достаточно часто играем в неравных составах во время тренировочного процесса, все равно в игре это уже немного другое. И сегодня нужно было доигрывать каждый эпизод до конца. Надо было постоянно находиться на пол позиции, чтобы компенсировать отсутствие игрока.

И сегодня, конечно, тяжело по какой-то момент было, а потом, по моему мнению, начали находить пространство для обострения. В принципе, учитывая обстоятельства, то не так много дали создать сопернику. Но опять же было много эпизодов, за которые должно быть стыдно не нам, а другим людям. И сегодня, я же говорю, досадно, но не стыдно. Но есть вещи, которые мы не можем повлиять, иногда это очень раздражает.

– Ну, игроки жаловались на судейство, что оно было не таким, как в принципе должно быть.

– Пусть эксперты разбирают. У нас очень много людей, которые любят разбирать все до маленьких деталей. Дадим им этот случай. Я думаю, что игроки не просто так говорят. С моей стороны, повторюсь, что за игру не стыдно. Пусть стесняются другие люди, если у них есть чувство стыда вообще.

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Имад Ашур Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Динамо - Полесье пресс-конференция
Андрій Вітренко Источник: ФК Полесье
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