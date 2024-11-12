ВИДЕО. Его должен подписать Реал! Легенда футбола сыграл на улице
Марсело впечатлил всех своим неожиданным появлением в уличном футболе
Экс-футболист мадридского «Реала» и теперь уже «Флуминенсе» Марсело сыграл в уличный футбол.
Видео набрало огромную популярность в соцсетях, ведь 36-летний футболист показал невероятные трюки, играя на асфальте босиком.
Instagram-аккаунт Pubitysport опубликовал игру Марсело с подписью:
«Марсело – свободный агент. Реалу нужны новые защитники 😁».
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Здесь отсылка на переполненный лазарет мадридцев, в который угодили Васкес, Милитао, Карвахаль и Алаба.
Напомним, что звездный бразилец остался без клуба после конфликта с наставником «Флуминенсе» Мано Менезесом.
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