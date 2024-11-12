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12 ноября 2024, 02:25 |
147
0

ВИДЕО. Его должен подписать Реал! Легенда футбола сыграл на улице

Марсело впечатлил всех своим неожиданным появлением в уличном футболе

12 ноября 2024, 02:25 |
147
0
ВИДЕО. Его должен подписать Реал! Легенда футбола сыграл на улице
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело

Экс-футболист мадридского «Реала» и теперь уже «Флуминенсе» Марсело сыграл в уличный футбол.

Видео набрало огромную популярность в соцсетях, ведь 36-летний футболист показал невероятные трюки, играя на асфальте босиком.

Instagram-аккаунт Pubitysport опубликовал игру Марсело с подписью:

«Марсело – свободный агент. Реалу нужны новые защитники 😁».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Здесь отсылка на переполненный лазарет мадридцев, в который угодили Васкес, Милитао, Карвахаль и Алаба.

Напомним, что звездный бразилец остался без клуба после конфликта с наставником «Флуминенсе» Мано Менезесом.

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Марсело Реал Мадрид видео lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу Флуминенсе чемпионат Бразилии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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