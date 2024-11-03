Известный бразильский фулбек Марсело и «Флуминенсе» разорвали контракт.

Причиной расторжения контракта стал скандал, который произошел в матче «Флуминенсе» в 32-м туре чемпионата Бразилии против «Гремиу» (2:2). На 89-й минуте наставник «Флуминенсе» Мано Менезес хотел выпустить Марсело на замену в конце матча, однако между ними произошел словесный конфликт, после чего бразилец так и остался в запасе.

В 2024 году Марсело провел за «Флуминенсе» во всех турнирах 38 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Марсело известен своими выступлениями за «Реал», где был незаменимым игроком и вместе с клубом побеждал в пяти Лигах чемпионов.

ВИДЕО. С легендой Реала разорвали контракт из-за конфликта с наставником