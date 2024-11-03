ВИДЕО. С легендой Реала разорвали контракт из-за конфликта с наставником
Марсело остался без клуба
Известный бразильский фулбек Марсело и «Флуминенсе» разорвали контракт.
Причиной расторжения контракта стал скандал, который произошел в матче «Флуминенсе» в 32-м туре чемпионата Бразилии против «Гремиу» (2:2). На 89-й минуте наставник «Флуминенсе» Мано Менезес хотел выпустить Марсело на замену в конце матча, однако между ними произошел словесный конфликт, после чего бразилец так и остался в запасе.
В 2024 году Марсело провел за «Флуминенсе» во всех турнирах 38 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Марсело известен своими выступлениями за «Реал», где был незаменимым игроком и вместе с клубом побеждал в пяти Лигах чемпионов.
ВИДЕО. С легендой Реала разорвали контракт из-за конфликта с наставником
🙄 Marcelo iba a entrar a jugar hasta que...pic.twitter.com/NRdFPxvvHs— BeSoccer (@besoccer_ES) November 2, 2024
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