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Бразилия
03 ноября 2024, 00:31 | Обновлено 03 ноября 2024, 01:44
1317
1

ВИДЕО. С легендой Реала разорвали контракт из-за конфликта с наставником

Марсело остался без клуба

03 ноября 2024, 00:31 | Обновлено 03 ноября 2024, 01:44
1317
1
ВИДЕО. С легендой Реала разорвали контракт из-за конфликта с наставником
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело

Известный бразильский фулбек Марсело и «Флуминенсе» разорвали контракт.

Причиной расторжения контракта стал скандал, который произошел в матче «Флуминенсе» в 32-м туре чемпионата Бразилии против «Гремиу» (2:2). На 89-й минуте наставник «Флуминенсе» Мано Менезес хотел выпустить Марсело на замену в конце матча, однако между ними произошел словесный конфликт, после чего бразилец так и остался в запасе.

В 2024 году Марсело провел за «Флуминенсе» во всех турнирах 38 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Марсело известен своими выступлениями за «Реал», где был незаменимым игроком и вместе с клубом побеждал в пяти Лигах чемпионов.

ВИДЕО. С легендой Реала разорвали контракт из-за конфликта с наставником

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Марсело Флуминенсе Реал Мадрид расторжение контракта
Дмитро Олійник Источник: Digisport.ro
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Комментарии 1
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pol-55
Якось Рон також не захотів виходити десь на 89й і Марсело переживе і ще пограє.
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