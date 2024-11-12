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12 ноября 2024, 02:05 |
352
1

ФОТО. Слёзы Андрея Шевченко. Украинскую легенду растрогали в Италии

Ещё один момент славы в карьере невероятного украинского экс-футболиста

12 ноября 2024, 02:05 |
352
1
ФОТО. Слёзы Андрея Шевченко. Украинскую легенду растрогали в Италии
Instagram. Андрей Шевченко

Андрей Шевченко удостоился чести войти в Зал славы итальянского футбола.

В Италии оценили вклад легендарного нападающего в успехи «Милана» и всего итальянского футбола.

Украинец не сдерживал эмоций и в один из моментов даже пустил слезу.

После церемонии Президент Украинской федерации футбола написал очень трогательный пост в Instagram:

«Дорогой итальянский футбол, это письмо от украинского ребенка, который мечтал попасть к вам.

Наша первая встреча произошла по телевизору, и я сразу же влюбился в вас. Я увидел Мальдини, Барези, Марадону, Платини, Ван Бастена, Баджо, Виалли и замер, как замирают перед величайшими произведениями искусства. Я видел страсть людей, почти религию. Я видел полные стадионы, даже исторические.

Моя первая поездка за границу в детстве была в Италию, сначала в Рим, а затем в Агрополи на турнир. Меня сразу поразило все в людях, особенно щедрость. Я почувствовал себя хорошо и подумал: «Я должен вернуться сюда во что бы то ни стало».

Так и случилось.

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Дорогой Милан, спасибо тебе за то, что поверил в меня. Ты сразу же, с первого дня, дал мне почувствовать себя членом семьи. Мы много выиграли вместе, и я познакомился с необыкновенными людьми, особенно с семьей Берлускони, Адриано Галлиани, Ариедо Брайдой, семьей Мальдини.
Миланисты – вы с первого дня и навсегда».

Войти в Зал славы итальянского футбола - огромная привилегия, и за это я благодарю всех моих товарищей по «Милану», директоров и всех болельщиков.

Коверчано, где я нахожусь сегодня, – это не только родина Италии, но и учреждение, известное повсюду. Отсюда вышли все величайшие тренеры, и я хотел бы сказать вам, ребятам из сборной Италии, одну вещь: итальянский футбол любят во всем мире. Защищайте его и чтите.

Наконец, я хотел бы сказать спасибо всей Италии за то, что она поддержала Украину в самый сложный момент нашей истории. То, что для других является нормой, для нас – надежда. Надежда на то, что мы все еще здесь, каждый день и навсегда.

Италия, я люблю тебя 💙».

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Андрей Шевченко Милан фото lifestyle чемпионат Италии по футболу сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Комментарии 1
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andre_lui
Гарно сказав! Поздоровляю, Андрію Миколайовичу! Ми виросли на Вашому футболі. Дивилися італійський футбол на СТБ і щиро вболівали за Вас. Ви легенда без перебільшення. Дякуємо Вам!!!
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