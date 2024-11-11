«Мы хотели большего». Месси – про итоги сезона для Интер Майами

Аргентинский нападающий «Интер» Майами Лионель Месси прокомментировал итоги сезона для своего клуба в Instargram:

«Это был сезон, в котором мы продолжали расти как клуб, и, хотя мы достигли некоторых целей, мы хотели большего. Спасибо всем людям, которые сопровождали и поддерживали нас. Теперь мы будем готовиться к тому, чтобы вернуться в следующем году более сильными».

«Цапли» вылетели в 1/8 финала американской лиги МЛС от «Атланты» со счетом 2:3. Лео в этом матче отличился забитым голмо, однако этого оказалось недостаточно.

В оконченном для «Интера» сезоне Лионель Месси сыграл 25 матчей, забил 23 гола и отдал 13 ассистов.

Серхио Агуэро посоветовал Лионелю Месси поехать на чемпионат мира 2026-го года.