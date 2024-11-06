Агуэро посоветовал Месси поехать на чемпионат мира в 2026 году

Бывший футболист Серхио Агуэро посоветовал лидеру сборной Аргентины Лионелю Месси поехать на Чемпионат мира в 2026 году:

«Мне кажется, что Месси сможет дотянуть до 2026 года. Он всегда заботится о своей форме и о своем здоровье. Очевидно, он уже не будет играть так, как это делал раньше. Но если вы позволите ему пробить несколько штрафных, он принесет вам хороший результат.

Месси не обязательно нужно играть весь матч. Ему надо несколько передач от партнеров, чтобы повлиять на итоговый результат. Он точно будет в хорошей физической форме в 2026 году и мог бы сыграть за национальную сборную».

В этом сезоне Лионель Месси сыграл 21 матч в МЛС за «Интер Майами» – забил 20 голов и отдал 18 результативных передач. Аргентинец продолжает бороться за попадание в четвертьфинал МЛС – все решится в третьем матче с «Атлантой Юнайтед».