«Теннис больше не тот». Рублев заныл после поражения на Итоговом

Андрей Рублёв (ATP 9) поделился своим мнением о том, как изменилась игра на профессиональном уровне. На старте Итогового турнира ATP 2024 в Турине он уступил Александру Звереву (ATP 2). По мнению Рублёва, сейчас тактические схемы мало что решают, а исход матча часто определяется несколькими ударами.

«Сейчас в теннисе всё сводится к подаче и двум ударам. Тактика не имеет значения. Даже если играешь по плану, можешь встретиться с кем-то вроде Зверева, он сделает отличную подачу и завершит розыгрыш. Сегодня всё иначе, тактики нет».



«Саша отлично играл, сейчас он – лучший подающий среди всех, с кем я встречался в туре в этом году. У Зверева высокая уверенность. Я тоже показал хороший теннис, но этого оказалось недостаточно» – добавил Рублёв.

Следующий матч Андрей проведет с испанцем Карлосом Алькарасом, который в последнее время испытывает проблемы со здоровьем.