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ATP
12 ноября 2024, 02:11 | Обновлено 12 ноября 2024, 02:22
119
2

«Теннис больше не тот». Рублев заныл после поражения на Итоговом

«Нейтральный» теннисист нашёл оправдание своему проигрышу

12 ноября 2024, 02:11 | Обновлено 12 ноября 2024, 02:22
119
2
«Теннис больше не тот». Рублев заныл после поражения на Итоговом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

Андрей Рублёв (ATP 9) поделился своим мнением о том, как изменилась игра на профессиональном уровне. На старте Итогового турнира ATP 2024 в Турине он уступил Александру Звереву (ATP 2). По мнению Рублёва, сейчас тактические схемы мало что решают, а исход матча часто определяется несколькими ударами.

«Сейчас в теннисе всё сводится к подаче и двум ударам. Тактика не имеет значения. Даже если играешь по плану, можешь встретиться с кем-то вроде Зверева, он сделает отличную подачу и завершит розыгрыш. Сегодня всё иначе, тактики нет».

«Саша отлично играл, сейчас он – лучший подающий среди всех, с кем я встречался в туре в этом году. У Зверева высокая уверенность. Я тоже показал хороший теннис, но этого оказалось недостаточно» – добавил Рублёв.

Следующий матч Андрей проведет с испанцем Карлосом Алькарасом, который в последнее время испытывает проблемы со здоровьем.

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Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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Falko
Рубльов, тобі треба до дівчат - там бадмінтон і тактика ))
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Первый Среди Равных
Раніше був Сьорв-енд-Воллей, оце дійсно був теніс двох-трьох ударів.
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