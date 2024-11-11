«Не захотел праздновать победу». В Испании оценили кризис Мбаппе

В матче 13-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» уничтожил со счетом 4:0 «Осасуну». Один из лидеров хозяев – Килиан Мбаппе – не сумел отличиться результативным действием в четвертом поединке подряд.

Испанское издание Marca сообщило, что французский футболист сильно расстроился из-за своей игры и продолжает бороться с кризисом на футбольном поле. Журналисты отметили, что после победы в чемпионате, Килиан не стал долго задерживаться на поле и сразу ушел в раздевалку.

Сообщается, что Мбаппе болезненно воспринимает свою плохую игру и пока не знает, как улучшить свою реализацию. Друзья и родственники поддерживают футболиста и уверяют, что дело в адаптации – Килиан сравнительно недавно перебрался в Испанию и не успел привыкнуть к местному чемпионату.

За последние 7 матчей во всех турнирах Мбаппе забил только один гол – в ворота «Сельты» 19 октября. «Реал» занимает второе место в чемпионате – отстает от «Барселоны» на 6 баллов.