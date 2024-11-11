ВИДЕО. Лидеры держатся. Минимальные победы Эпицентра и Кудровки

В воскресенье, 10 ноября, были сыграны последние матчи 16-го тура Первой лиги Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Эпицентр», играя в гостях, вырвал победу в матче с клубом «Прикарпатье» – 1:0. Решающий мяч забил Владислав Мороз.

Поединок между «Кудровкой и «Мариуполем» закончился минимальным триумфом команды из черниговской области - 1:0. «Кудровка» прошила ворота соперника на 85-й минуте.

Первая лига Украины. 16-й тур, 11 ноября

«Прикарпатье» – «Эпицентр» – 0:1

Гол: Мороз, 70

«Кудровка» – «Мариуполь» – 1:0

Гол: Легостаев, 85