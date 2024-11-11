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Первая лига
Прикарпатье
10.11.2024 12:00 – FT 0 : 1
Эпицентр
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Украина. Первая лига
11 ноября 2024, 11:20 | Обновлено 11 ноября 2024, 12:38
137
0

ВИДЕО. Лидеры держатся. Минимальные победы Эпицентра и Кудровки

Смотрите видеообзоры матчей 16-го тура Первой лиги Украины

11 ноября 2024, 11:20 | Обновлено 11 ноября 2024, 12:38
137
0
ВИДЕО. Лидеры держатся. Минимальные победы Эпицентра и Кудровки
ФК Эпицентр

В воскресенье, 10 ноября, были сыграны последние матчи 16-го тура Первой лиги Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Эпицентр», играя в гостях, вырвал победу в матче с клубом «Прикарпатье» – 1:0. Решающий мяч забил Владислав Мороз.

Поединок между «Кудровкой и «Мариуполем» закончился минимальным триумфом команды из черниговской области - 1:0. «Кудровка» прошила ворота соперника на 85-й минуте.

Первая лига Украины. 16-й тур, 11 ноября

«Прикарпатье» – «Эпицентр» – 0:1

Гол: Мороз, 70

«Кудровка»«Мариуполь» – 1:0

Гол: Легостаев, 85

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Мороз (Эпицентр).
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Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка Мариуполь видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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