ВИДЕО. Лидеры держатся. Минимальные победы Эпицентра и Кудровки
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В воскресенье, 10 ноября, были сыграны последние матчи 16-го тура Первой лиги Украины.
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«Эпицентр», играя в гостях, вырвал победу в матче с клубом «Прикарпатье» – 1:0. Решающий мяч забил Владислав Мороз.
Поединок между «Кудровкой и «Мариуполем» закончился минимальным триумфом команды из черниговской области - 1:0. «Кудровка» прошила ворота соперника на 85-й минуте.
Первая лига Украины. 16-й тур, 11 ноября
«Прикарпатье» – «Эпицентр» – 0:1
Гол: Мороз, 70
«Кудровка» – «Мариуполь» – 1:0
Гол: Легостаев, 85
События матча
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