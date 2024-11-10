Первая лига. Эпицентр победил Прикарпатье, Кудровка выиграла у Мариуполя

10 ноября состоялись два матча Первой лиги Украины.

«Прикарпатье» принимало на своем поле «Эпицентр». Обе команды стремились к победе, но удалось это гостям: на 70-й минуте Владислав Мороз забил единственный гол в матче.

«Кудровка» встречалась с «Мариуполем». И здесь игра была равной, но завершилась победой хозяев: на 80-й минуте Артем Легостаев вывел «Кудровку» вперед.

В итоге в группе А «Эпицентр» занимает второе место и весной будет бороться в группе за повышение в классе. «Прикарпатье» находится на седьмой позиции и, скорее всего, будет играть за выживание.

«Кудровка» лидирует в группе В и обеспечила себе выход в группу за повышение. «Мариуполь» стопроцентно будет бороться за выживание.

Первая лига. 16-й тур.

Прикарпатье – Эпицентр – 0:1

Гол: Мороз, 70.

Кудровка – Мариуполь – 1:0

Гол: Легостаев, 85.

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