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Первая лига
Прикарпатье
10.11.2024 12:00 – FT 0 : 1
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
10 ноября 2024, 12:55 |
306
0

Прикарпатье – Эпицентр, Кудровка – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 10 ноября видеотрансляции матчей 16-го тура Первой лиги

10 ноября 2024, 12:55 |
306
0
Прикарпатье – Эпицентр, Кудровка – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE
ФК Прикарпатье

10 ноября проходят поединки 16-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 16-й тур, 10 ноября

  • 12:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Эпицентр Каменец-Подольский
  • 13:00. Кудровка – ФСК Мариуполь

Турнирная таблица

12:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Эпицентр Каменец-Подольский

13:00. Кудровка – ФСК Мариуполь

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Vladyslav Moroz (Эпицентр).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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