10.11.2024 12:00 – FT 0 : 1
Украина. Первая лига10 ноября 2024, 12:55 |
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Прикарпатье – Эпицентр, Кудровка – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 10 ноября видеотрансляции матчей 16-го тура Первой лиги
10 ноября 2024, 12:55 |
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10 ноября проходят поединки 16-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 16-й тур, 10 ноября
- 12:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Эпицентр Каменец-Подольский
- 13:00. Кудровка – ФСК Мариуполь
Турнирная таблица
12:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Эпицентр Каменец-Подольский
13:00. Кудровка – ФСК Мариуполь
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Vladyslav Moroz (Эпицентр).
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